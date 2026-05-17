Премьер Британии Кир Стармер планирует уйти в отставку на своих условиях – медиа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил близкому окружению о своем намерении уйти в отставку с должности. Кроме того, он определил четкий график своего ухода.

Видео дня

Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на свои источники. Пока не понятно, когда будет сделано официальное заявление.

Что известно

"Он понимает, что нынешний хаос невыносим. Он просто хочет иметь возможность сделать это достойно и способом, который он сам выберет. Он составит график", – говорится в материале.

По словам другого источника в Кабинете министров, до сих пор не понятно, когда именно будет сделано это заявление. Некоторые высокопоставленные союзники Стармера призвали его воздержаться от любых заявлений, пока не будут получены первые данные опросов и агитаций по дополнительным выборам в Мейкерфилде.

"Морган Максуини [бывший руководитель аппарата премьер-министра] призвал его держаться. Он утверждает, что если они покажут напряженную борьбу или что Энди Бернема на пути к проигрышу, то шанс все еще есть", – заявил министр.

Но один из сторонников кабинета премьер-министра сказал, что Стармер не собирается рисковать, ожидая результатов дополнительных выборов, ведь это было бы слишком большим личным унижением. Если он будет ждать, а затем победит Бернем, это будет выглядеть так, будто он вытеснил его с должности.

Представитель команды с Энди Бернема отметил, что они "спокойно" относятся к тому, объявит ли Кир Стармер расписание.

"Это вопрос к премьер-министру. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы обосновать позицию Энди относительно его избрания кандидатом на должность судьи Мейкерфилда".

Издание отмечает, что в последние дни в британском правительстве усилились внутренние конфликты, а сам Стармер якобы чувствует "предательство" со стороны отдельных членов Кабинета министров.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что подозреваемый в поджогах имущества премьера Британии украинец дал показания в суде. Он и другие фигуранты дела отрицают выдвинутые обвинения в нападении на два объекта недвижимости и автомобиль, связанные с политиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!