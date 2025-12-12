'Прекрасная Америка': в США на пропусках в национальные парки разместят фото Трампа

Американская администрация разметит фото президента Дональда Трампа на некоторых годовых абонементах в национальные парки США. Изменения должны вступить в силу 1 января 2026 года, но экологическая организация "Центр биологического разнообразия" подала в суд, чтобы отменить это решение.

В чем суть скандала

Видео дня

Министерство внутренних дел, которое курирует парки, недавно объявило о презентации "новых памятных дизайнов" пропусков и абонементов. На граждан ожидал сюрприз, передает CNN.

Многие с удивлением восприняли то, что годовой абонемент на посещение национальных парков и федеральных зон отдыха "Прекрасная Америка" в 2026-м будет украшать не пейзаж или фото животных, а политический реверанс – коллаж фотоснимка Трампа с рисованным портретом Джорджа Вашингтона.

"Для нашего ведомства большая честь представить пропуск "Прекрасная Америка", посвященный 250-летию Америки и поколениям, которые защищали наши земли", – с пафосом хвастался глава МВД США Дуг Бургум в видеообращении.

"Центр биологического разнообразия" в среду, 10 декабря, подал иск в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, "чтобы помешать Трампу заменить прекрасное изображение Национального парка Глейшер крупным планом своего собственного лица".

Активисты напомнили о нормах федерального законодательства: на основном годовом абонементе нужно размещать кадр-победитель ежегодного фотоконкурса Национального фонда парков. И в следующем году таким изображением должен был стать снимок Нацпарка Глейшер в Монтане.

"Затмить величие национальных парков Америки крупным планом собственного лица – это самый грубый и эгоистичный поступок Трампа на сегодняшний день", – возмутился Киран Саклинг, исполнительный директор центра.

"Это отвратительно со стороны Трампа – политизировать самое священное место Америки, наклеивая свое лицо на национальные парки, как он это делает со своими корпоративными названиями зданий, ресторанов и полей для гольфа. Нацпарки – это не возможность для личного брендинга. Это гордость и радость американского народа", – заявил Саклинг.

