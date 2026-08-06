Пожизненный бан: компания Bolt жестко наказала водительницу, которая в Милане обругала пассажирок из-за украинского языка

В компании по заказу такси Bolt провели внутреннюю проверку инцидента в Милане, в ходе которого русскоязычная водительница Татьяна обрушилась с ругательствами на пассажирок, говоривших на украинском языке. Женщине навсегда заблокировали доступ к платформе.

Видео дня

Об этом в Bolt сообщили "УП. Жизнь". При этом пассажирке, заказавшей поездку, предоставили компенсацию.

"Безопасность всех пользователей является нашим безусловным приоритетом. Поведение, запечатленное на видео, является неприемлемым и несовместимым со стандартами Bolt. Мы чрезвычайно серьезно относимся к сообщениям о дискриминационном и ненавистническом поведении и тщательно рассматриваем каждый такой случай", – заявили в Bolt.

В компании призвали пользователей сообщать о проявлениях недопустимого поведения через службу поддержки.

Что говорит пассажирка

Анна Данилюк, которая ранее рассказала об инциденте в соцсетях, подтвердила, что в компании ей сообщили о результатах проверки. Пассажирке компенсировали расходы на поездку и предложили промокоды номиналом 300 гривен для скидок на следующие заказы.

Девушка добавила, что они не обратились в полицию из-за оскорблений со стороны водительницы, поскольку "ограничены по времени пребывания в Милане".

Подробности инцидента с таксисткой

В Милане произошел инцидент с участием таксистки и украинок, который вызвал возмущение в соцсетях. Пассажирки заявили об агрессивном поведении таксистки после завершения поездки из-за того, что они общались на украинском языке.

Конфликт возник, когда одна из пассажирок поблагодарила водительницу Татьяну. В ответ женщины услышали оскорбления, нецензурную лексику и увидели агрессивные жесты.

В ответ на жалобу в Bolt заявили, что считают описанную ситуацию недопустимой. Там пообещали провести подробную проверку.

Как сообщал OBOZ.UA, в польском городе Гдыня мужчина жестоко избил 40-летнюю гражданку Украины. Нападение произошло после того, как она начала записывать голосовое сообщение на украинском языке. Лишь 1 августа нападавшего задержали. В то же время польская полиция заявляет, что пока нет доказательств того, что преступление было совершено на почве национальной ненависти.

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