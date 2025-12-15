Повалили на пол и начали бить: в Познани мужчины напали на пару украинцев, услышав их разговор на украинском. Видео

В польском городе Познань произошло нападение на пару украинцев из-за разговора на украинском языке в общественном транспорте. Инцидент произошел в трамвае и сопровождался физическим насилием и угрозами другим пассажирам.

Событие получило огласку после публикации видео в сети. Об этом сообщает tvn24.

Детали нападения

Как отметил советник горсовета Анджей Прендке, он стал свидетелем инцидента в трамвае №13, где двое мужчин начали агрессивно вести себя в отношении украинской пары из-за того, что те общались на родном языке.

По его словам, все началось с нецензурных оскорблений, после чего одного из украинцев повалили на пол и начали бить. Во время схватки пострадала и его партнерша, которая пыталась защитить мужчину.

На опубликованном видео видно, как нападавшие окружают пару, преследуют их и угрожают другим пассажирам. Очевидцы сначала пытались остановить агрессоров словесно, а впоследствии — физически оттянуть их от пострадавшего.

При этом мужчины заявляли, что "делают это ради других" и угрожали избить тех, кто вмешается.

После того как украинская пара вышла из трамвая, Прендке предложил помощь с вызовом полиции и сбором показаний, однако пострадавшие отказались.

Советник оставил им свой номер телефона и опубликовал видео инцидента в качестве предостережения и с целью идентификации нападавших, подчеркнув недопустимость подобных действий.

Полиция Познани начала расследование по собственной инициативе после появления видео в интернете. По словам представителя полиции Анджея Боровьяка, личности нападавших были установлены по записям с камер наблюдения и материалам из сети.

Ими оказались двое 27-летних мужчин – житель Познани и житель пригорода.

Обоих мужчин задержали и поместили под стражу. Сейчас готовятся материалы для предъявления им обвинений по статье 119 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание за применение насилия или угроз на почве национальной, этнической или расовой принадлежности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Полиция быстро установила личности нападавших и задержала их. Всем троим уже предъявлены обвинения.

