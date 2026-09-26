Пострадали итальянские военные: в Латвии во время учений НАТО произошел "дружественный огонь"

В латвийском городе Адажи (21 км от Риги) во время учений НАТО четверо военнослужащих итальянской армии получили ранения. Дело в том, что во время учений с боевой стрельбой бронемашина Dardo случайно открыла пулеметный огонь по другой машине того же типа, которая ехала впереди.

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Четверо военных, находившихся в первой БМП, пострадали. Их срочно доставили в больницу в Риге. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщает итальянский ежедневник.

Что произошло

По предварительным данным, машина, по которой открыли огонь, ехала с открытым задним люком. Вероятно, военнослужащие как раз выходили из нее.

Один из раненых в настоящее время находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Остальные получили легкие ранения и уже даже смогли связаться со своими семьями, отмечает 24 Ore System.

Так или иначе, обстоятельства инцидента сейчас расследуются.

О чем идет речь

Dardo – итальянская боевая машина пехоты, разработанная консорциумом Iveco, FIAT и OTO Melara. Считается одной из самых быстрых БМП (с итальянского Dardo переводится как "Стрела", – OBOZ.UA).

Эти БМП задействованы в военных учениях Namejs 2026, которые проходят в Латвии с 2 сентября по 8 октября.

Namejs 2026 – масштабные комплексные учения по обороне Латвии. В текущем году учения проходят "по всей территории страны".

Всего в этом году в Namejs 2026 принимают участие 12 тысяч военнослужащих, бойцов латвийской нацгвардии и сводных частей союзников по НАТО, в том числе итальянских и американских солдат.

В Альянсе утверждают, что в ходе этих учений "отрабатывается процедура оповещения и быстрой мобилизации военнослужащих, а также способность обеспечить личный состав техникой и вооружением в сжатые сроки". А еще – "отрабатывается развертывание мобилизованного личного состава за пределами районов дислокации подразделений и его привлечение к выполнению различных задач".

Украина и учения НАТО

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже с 2027 года будет участвовать в учениях НАТО не только в качестве участника практической фазы, но и на этапе их планирования. Это позволит интегрировать в сценарии Альянса реальный опыт современной войны, в частности противодействия российской армии и применения новейших технологий на поле боя.

Помимо вышеупомянутых учений Namejs, в сентябре-октябре этого года состоятся учения Steadfast Pyramid and Pinnacle, Noble Jolt и Steadfast Duel. К трем последним украинская сторона уже привлечена.

Официально об этом не сообщается, однако существует мнение, что решение о более широком привлечении украинских военных к учениям Альянса было принято после учений НАТО в Германии. Дело в том, что там также участвовали бойцы ВСУ – и они в условном бою с подразделением армии США "добились убедительной победы".

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