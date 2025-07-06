После 14 лет Британия возобновила дипломатические отношения с Сирией: что известно об условиях

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетил Дамаск, Сирия, где провел ряд встреч. В частности, британец встретился с новым президентом страны Аль-Шараа и министром иностранных дел Хасаном аш-Шибани. Таким образом, Великобритания и Сирия восстановили дипломатические отношения после 14 лет, как Великобритания разорвала их.

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Об этом рассказал сам британский чиновник. В правительстве Великобритании добавили, что Дэвид Лемми сообщил сирийцам о финансовой помощи от Лондона для Дамаска.

"В Дамаске я встретился с президентом Аль-Шараа и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шибани. Я приветствовал достигнутый прогресс в стране и подчеркнул необходимость инклюзивного и представительного политического перехода к новой власти. Великобритания готова поддержать новое правительство Сирии", – отметил Дэвид Лемми.

Как уточнили в правительстве Великобритании, лондонское финансирование нового правительства Сирии направлено на помощь в "ликвидации химического оружия времен Асада", а также "для борьбы с нелегальной миграцией" и "реализации плана изменений нового правительства".

"Стабильная Сирия отвечает интересам Великобритании, поскольку она уменьшает риск нелегальной миграции, обеспечивает уничтожение химического оружия, борется с угрозой терроризма и реализует правительственный план изменений", – сказал Лемми.

В частности, Великобритания предоставит Сирии более 94 млн фунтов (128 млн долларов, или 5,3 миллиарда гривен).

Также в Дамаске британец встретился с волонтерами "Белые шлемы". Это пока еще неправительственная организация сирийской гражданской обороны. Созданная повстанцами во время гражданской войны в Сирии, организация насчитывает более 3000 волонтеров, которые оказывают помощь гражданскому населению страны, пострадавшему от последствий военных действий.

Отдельно министр иностранных дел Британии встретился в Дамаске с представителями сирийских предприятий, возглавляемых женщинами. Эти предприятия также получили финансовую поддержку от программы Британии по средствам к существованию и экономическому восстановлению.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз уже официально отменил все экономические санкции против Сирии, включая ограничения на торговлю, финансовые операции и замораживание активов 24 ключевых компаний, среди которых – Центральный банк Сирии, энергетические и телекоммуникационные структуры. Решение принято для поддержки экономического восстановления и политического перехода страны после падения режима Асада.

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