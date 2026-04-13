Поражение Орбана создает проблемы для пророссийской политики Трампа в Европе – Newsweek

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах имеет последствия, выходящие далеко за пределы внутренней политики страны. Оно стало серьезным ударом по стратегическому видению президента США Дональда Трампа в отношении Европы, где Будапешт играл ключевую роль в продвижении альтернативного политического курса.

Об этом пишет Newsweek. Издание отмечает, что после потери союзника в ЕС позиции Трампа по завершению войны в Украине и перезагрузке отношений с Россией становятся значительно слабее.

Трамп теряет удобный голос внутри Евросоюза

С поражением Орбана Дональд Трамп теряет удобный голос внутри Евросоюза, который помогал продвигать пророссийские позиции. Для американского лидера Венгрия была важным партнером в Европе, ведь именно ее премьер годами оставался одним из немногих лидеров ЕС, которые открыто демонстрировали скептицизм относительно поддержки Украины и санкций против России.

Орбан был для Белого дома больше, чем просто очередным дружественным националистом за рубежом. Он был ключевым элементом усилий Трампа по созданию свободного альянса националистов, который мог бы ослабить Брюссель как центр силы ЕС, смягчить европейское сопротивление России и легитимизировать двустороннюю дипломатию между сильными.

Подрыв позиций "MAGA" в Европе

Поражение Орбана ставит под сомнение устойчивость концепции так называемого "MAGA International". Она демонстрирует, что популистская модель управления не является гарантированно успешной даже там, где она казалась хорошо закрепленной.

Венгрия рассматривалась как пример того, что националистический популизм в стиле Трампа уверенно набирает силу в Европе и способен долго удерживаться у власти даже внутри западных институтов.

Впрочем, избиратели отдали предпочтение изменениям, что подрывает аргументы о неотвратимости такого политического тренда.

Поддержка Трампа стала политическим бременем

Отдельным сигналом для Трампа стало и то, что его открытая поддержка Орбана не помогла, а могла даже навредить ему. Открытая поддержка венгерского премьера Трампом обернулась скорее политическим бременем, чем преимуществом.

Вашингтон слишком явно вмешивался в венгерскую кампанию: Трамп неоднократно публично поддерживал Орбана, а за несколько дней до голосования в Будапешт даже приезжал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако такая демонстративная поддержка не спасла Орбана, а наоборот могла усилить среди избирателей беспокойство относительно вмешательства во внутренние дела страны. В результате это лишь усилило мобилизацию оппозиционного электората.

Ослабление влияния на ЕС изнутри

Еще одним следствием поражения Орбана станет для Трампа потеря механизма влияния на решения Евросоюза изнутри.

В течение многих лет Венгрия блокировала или задерживала решения Брюсселя по Украине, антироссийским санкциям и верховенству права. Теперь этот механизм фактически исчезает, что открывает путь к более быстрому принятию решений и усилению единства Евросоюза.

Для Трампа это создает серьезную проблему, ведь разделенная Европа была для него удобнее – с ней легче вести отдельные переговоры, давить на отдельные столицы и продвигать выгодные Вашингтону решения в вопросах войны России против Украины, торговли, обороны или регуляторной политики. Потеря Орбана лишает президента США одного из самых эффективных союзников, который мог изнутри ослаблять европейское единство.

Поражение Орбана усложняет пророссийский курс

Еще одним важным следствием поражения Орбана является усложнение для Трампа продвижения более мягкой политики в отношении России. Орбан фактически обеспечивал политическое прикрытие для сдержанной позиции в отношении Москвы внутри ЕС. Когда Будапешт выступал против быстрого или масштабного увеличения помощи Украине, это позволяло подавать такую позицию не как чисто американскую, а как имеющую поддержку и внутри Европы. Теперь этого политического прикрытия больше нет.

После его поражения новое правительство Венгрии, как ожидается, займет более проевропейскую и проукраинскую позицию.

В то же время это поражение рассматривается как неудача не только для Трампа, но и для российского диктатора Владимира Путина, который имел тесные связи с венгерским лидером. Венгрия была одним из немногих партнеров Кремля в ЕС и НАТО, в частности из-за энергетической зависимости от российского газа. Потеря такого союзника означает ослабление России.

Напомним, что выборы в парламент Венгрии стали финальной точкой в многолетнем правлении премьер-министра Виктора Орбана. Поражение было настолько сокрушительным, что его еще до завершения подсчета голосов, признал сам пока еще действующий глава венгерского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп не поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах. Он странно отреагировал на вопрос о поражении Орбана – Трамп резко прервал общение с прессой.

