Трамп странно отреагировал на вопрос о поражении Орбана на выборах в Венгрии. Видео

Дональд Трамп неожиданно прервал общение с прессой после вопроса о выборах в Венгрии. Его реакция вызвала резонанс. Ведь ранее он открыто поддерживал Виктора Орбана во время кампании.

Инцидент произошел во время короткого общения Трампа с журналистами перед посадкой в самолет. Об этом сообщает медиа.

Когда прозвучал вопрос о результатах парламентских выборов, на которых партия Орбана потеряла контроль, американский президент не стал отвечать.

Вместо этого он резко завершил разговор, развернулся и направился к борту. Накануне голосования Трамп публично высказывался в пользу Орбана, подчеркивая общность политических подходов.

Кроме того, в период предвыборной кампании Джей Ди Вэнс посещал Будапешт, что также рассматривалось как сигнал поддержки действующей власти. Впрочем, эти шаги не повлияли на итог голосования.

Как писал OBOZ.UA, выборы в парламент Венгрии стали финальной точкой в многолетнем правлении премьер-министра Виктора Орбана. Поражение, которое нанесла орбановской партии "Фидес" оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра было настолько сокрушительным, что его еще ночью, до завершения подсчета голосов, признал сам пока еще действующий глава венгерского правительства.

