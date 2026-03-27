Поляки могут официально служить в ВСУ: президент Польши подписал важный закон о добровольцах

Отныне поляки могут официально служить в Вооруженных Силах Украины. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об освобождении от уголовной ответственности для польских добровольцев, которые воевали или продолжают воевать в составе ВСУ.

Ранее польское законодательство запрещало гражданам служить в армии другого государства без официального разрешения министра обороны страны, напоминает PAP. За нарушение этой нормы предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Что изменилось

Уже подписанный Навроцким новый закон освобождает от уголовной ответственности поляков, которые вступили в украинское войско, начиная с апреля 2014 года.

Но если граждане Польши планируют продолжить службу в ВСУ (или присоединиться к украинскому войску сейчас), они должны подать письменное заявление в Министерство обороны Польши с указанием даты и места начала и завершения службы.

Такое заявление необходимо подать в течение шести месяцев после возвращения в Польшу. В случае невыполнения этого требования предусмотрена уголовная ответственность.

Указанная амнистия не распространяется на службу в наемных вооруженных формированиях, что запрещено международным правом.

Что предшествовало

Напомним, что в прошлом месяце маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый побывал в Киеве с официальным визитом. Причем это был первый визит польского чиновника в Украину в должности маршалка Сейма республики.

Также Украина и Польша сделали шаг к углублению сотрудничества, подписав меморандум о совместном производстве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Документ предусматривает взаимодействие предприятий двух стран в производстве вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского полномасштабного вторжения, погиб Кацпер "Француз" Басс – гражданин Польши, который с 2022-го участвовал в тяжелых операциях в самых горячих точках фронта. 28-летний Герой получил тяжелые ранения в Харьковской области в конце декабря и умер в больнице в последний день 2025 года.

