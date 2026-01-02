'Бесстрашный солдат': в больнице умер польский доброволец, раненый в боях на Харьковщине

Защищая Украину от российского полномасштабного вторжения погиб Кацпер "Француз" Басс – гражданин Польши, который с 2022-го участвовал в тяжелейших операциях в самых горячих точках фронта. 28-летний Герой получил тяжелые ранения в Харьковской области в конце декабря; умер он в больнице в последний день 2025 года.

Видео дня

Трагедию подтвердило польское издание Onet. Побратимы рассказали журналистам, что "Француз" был исключительным бойцом и одним из самых выдающихся польских добровольцев, которые воевали на стороне Украины.

В 2022 году воин получил государственную награду Украины "За мужество", через год – снова был награжден. "За то, что сделал "Француз", он должен получить "Героя Украины", – уверен один из польских солдат по прозвищу "Хегрид", воевавший вместе с Бассом.

Как погиб доброволец

Ранения, которые в итоге стали смертельными, наш защитник получил на Харьковщине, когда находился в блиндаже.

Точные обстоятельства неизвестны, поскольку побратим, который находился в районе укрытия, тоже получил серьезные травмы и (по состоянию на 2 января) был введен врачами в медикаментозную кому.

"Это могла быть артиллерия, беспилотник, или же кто-то мог бросить гранату в их укрытие. Внутри также были боеприпасы, гранаты и газовые баллоны", – сообщили коллеги "Француза" из разведывательно-ударной группы Rug Hamlet.

С многочисленными ожогами добровольца доставили в ожоговое отделение в Польше. Врачи зафиксировали повреждения кожи, легких и почек. Спасти солдата не удалось – 31 декабря он умер в больнице.

Что известно о Кацпере "Французе" Бассе

Вся его взрослая жизнь была связана с военной службой. Достигнув совершеннолетия, мужчина попытался вступить в польскую армию, но ему посоветовали продолжить обучение. Затем, в 19 лет, он присоединился к Иностранному легиону. Отсюда и пошел его позывной "Француз".

"Я был во Французской Гвиане дважды, по четыре месяца каждый раз. Но там нет никаких боев. В общем, было весело, мы патрулировали, ходили по джунглям, но все равно никакого адреналина, никакой стрельбы. Это не то, чего я искал", – рассказывал он в одном из интервью.

Воин решил не продлевать контракт. Он вернулся в Польшу, где узнал о новосозданном украинском Международном легионе, который объединил иностранцев в борьбе против российского агрессора.

Басс воевал против РФ более трех лет

В октябре 2022-го он высадился в Украине и после короткого периода обучения оказался на позициях в направлении Сватово и Купянска на востоке страны, где шли ожесточенные бои.

"Я встретил "Француза", когда вернулся из госпиталя после ранения", – вспоминает другой польский доброволец "Сокол", который занимает командные должности в украинской армии.

"В то время он должен был быть дома, но вместо этого был на боевом задании с другой группой, хотя для него это не было обязательно. Я сразу увидел в нем огромный потенциал. Он стал моим заместителем и командиром одной из групп. Позже его перевели в другие части, но мы всегда поддерживали связь. Последний раз мы разговаривали за два дня до атаки, которая привела к его смерти. Веселый, умный парень, настоящий солдат", – рассказал "Сокол" о побратиме.

Знакомые описывают Басса как бесстрашного воина. "Я помню случай, когда мы были под сильным российским огнем. Они стреляли по нам из нескольких минометов, и подъехал танк. Все молились, чтобы как можно скорее оттуда выбраться. И тут подбежал Кацпер и крикнул: "Ребята, давайте мы атакуем, сейчас они этого не будут ожидать!" Он был таким человеком. Пока все думали, как выжить, он продумал атаку. И это сработало!" – вспомнил другой польский доброволец "Лобо".

В конце марта 2023 года "Француз" добровольцем пошел на позиции под Бахмутом. Это был завершающий этап кровавых боев за украинский город, который в конце концов пал через два месяца.

Затем поляк присоединился к новому формированию и уже через два дня после принятия отправился в Россию с несколькими другими польскими добровольцами. Речь идет об операциях на территории Белгородской области в мае 2023 года, где основными силами были "Русский добровольческий корпус" и "Легион "Свобода России".

Группа, в состав которой входили поляки, должна была добраться до города Гора-Подол, что в 6 км от границы с Украиной, и уничтожить там штаб-квартиру ФСБ РФ. Эта задача была выполнена при поддержке украинских вертолетов и артиллерии. Только после того, как группа вернулась в зону пересечения границы, россияне организовались для того, чтобы открыть огонь в ответ.

"После нашего прибытия россиянам понадобилось шесть, возможно, семь часов, прежде чем они смогли начать серьезную атаку. Это показывает, насколько плохо они были подготовлены. У них не было значительных сил в этом районе. Пограничников на этом пересечении можно было пересчитать по пальцам одной руки. Они были абсолютно не готовы к атаке с того направления. Но как только они собрались с силами и начали удары, они сделали это серьезно и использовали все, что было под рукой", – вспоминал Басс.

В тот день он чудом избежал смерти: вражеская авиабомба, упавшая в нескольких десятках метров, не взорвалась.

За всю боевую карьеру "Француза" медики и врачи извлекли из его тела всего 27 осколков и пуль разных типов.

Первые серьезные ранения он получил во время тяжелых боев за Первомайский на Донетчине в ноябре 2023 года. Тогда российский танк обстрелял машину Humvee, в которой ехала его группа.

"Только когда оказался в больнице, я понял, как мне повезло. В ногу воткнулось три осколка, но ни один не задел артерию или нерв. Еще один вошел в мое тело выше жилета, но довольно неглубоко, не пробил легкое. Два осколка воткнулись в шлем, один из них достаточно большой, длиной 3 см", – признавался военнослужащий.

Вскоре после этого он снова присоединился к штурму в районе Первомайского. "Француз" остался единственным из своей группы, кто выжил после атаки дрона. Шок дезориентировал его. Чудом украинские солдаты эвакуировали воина; в больнице из него извлекли еще десять осколков.

В 2024 и 2025 годах польский доброволец участвовал в боевых действиях под Торецком в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Во время многомесячных боев он оборонял позиции и руководил беспилотниками. За этот период трижды был ранен.

"Дискотека" в его честь

В день гибели "Француза" украинские солдаты почтили его память, подписав артиллерийские снаряды его позывным, датой его смерти и временем обстрела российских позиций.

"В честь вашего друга мы сегодня устроим для них (захватчиков. – Ред.) настоящую дискотеку", – написали украинские артиллеристы одному из польских волонтеров.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно о гибели на Донбассе австралийца Рассела Аллана Уилсона, который сражался с российскими оккупантами на стороне Украины. Через неделю доброволец должен был жениться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!