'Символический шаг': в Киев с визитом прибыл маршалок Сейма Польши. Фото

Маршалок Сейма Республики Польша Влодзимеж Чажастый прибыл в Киев с официальным визитом. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что это символический шаг для развития украинско-польского диалога.

В рамках визита запланированы встречи и переговоры. О прибытии польского чиновника в столицу Украины сообщил Руслан Стефанчук в Facebook.

Председатель Верховной Рады рассказал, что это первый визит Влодзимежа Чажастого в Киев в должности маршалка Сейма Республики Польша.

Украинская сторона рассматривает его как важный сигнал поддержки и продолжения сотрудничества между двумя государствами.

Ожидается проведение ряда рабочих встреч и содержательных переговоров, направленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений. В фокусе – развитие политического диалога и координация позиций между Украиной и Польшей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Киев. Главу польского правительства на столичном железнодорожном вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

