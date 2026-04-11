Получил тяжелые травмы лица и ног: всплыли новые данные о состоянии лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения лица и ног во время авиаудара в начале войны на Ближнем востоке. Несмотря на травмы, он участвует в государственном управлении и приобщается к принятию ключевых решений.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в окружении политика. Однако в агентстве отметили, что не смогли независимо проверить обнародованную информацию.

По словам источников, во время удара по резиденции в центре Тегерана лицо Хаменеи было искажено. Также он получил серьезные повреждения одной или обеих ног. Ранения он получил 28 февраля, в день начала войны, начатой США и Израилем. В тот же день погиб его отец и предшественник Али Хаменеи, который возглавлял страну с 1989 года.

Сейчас 56-летний лидер, по оценкам собеседников, восстанавливается после ранения. Он дистанционно участвует во встречах с высокопоставленными чиновниками и вовлечен в принятие решений по войне и переговоров с Вашингтоном. В то же время местонахождение Хаменеи и детали его состояния остаются неизвестными. После атаки никаких его фото или видео не было обнародовано. По словам одного из источников, кадры с изображением Хаменеи могут появиться через один или два месяца, если это позволят состояние здоровья и ситуация с безопасностью.

Официально в Тегеране не комментировали степень полученных травм, однако на государственном телевидении лидера назвали "джанбазом", что означает "тяжело ранен".

Напомним, Моджтаба Хаменеи, второй сын аятоллы Али Хаменеи, стал новым Верховным лидером Ирана. О его назначении сообщили государственные иранские медиа 8 марта 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили около 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

