Польша вызвала "на ковер" посла России из-за падения ракеты Х-101 на своей территории: подробности

Министерство иностранных дел Польши в экстренном порядке вызвало посла России для дачи объяснений. Георгий Михно был вызван в ведомство Радослава Сикорского в связи с падением российской ракеты на территории Люблинского воеводства 30 июля.

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Об этом в соцсети Х сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. Никакой ответной реакции со стороны российских дипломатов пока не последовало.

Это просто смешно

"Министерство иностранных дел Польши сегодня вызвало российского посла в связи с ракетой, которая вчера попала по польской территории", – довольно лаконично написал польский премьер. Никаких подробностей об этом вызове Туск не привёл.

В стране-агрессоре на пост премьера Польши пока не отреагировали, а вот поляки заметили сообщение Туска. "Это не сильная реакция на российский терроризм, это просто смешно", – так звучит один из последних комментариев к посту.

В связи с этим Туску напоминают и об инциденте с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, и об убийстве российской ракетой двух поляков в Пшеводуве, и о других аналогичных случаях, на которые польское руководство не отреагировало должным образом.

Напомним: в ноябре 2022 года, когда происходил очередной многочасовой массированный обстрел со стороны России всей территории Украины, в районе села Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля в Люблинском воеводстве упала и взорвалась российская крылатая ракета Х-101.

Дональд Туск по этому поводу заявил: нет оснований полагать, что российская ракета, упавшая в Люблинском воеводстве, была умышленно направлена на Польшу.

Хотя польские военные "имели разрешение на уничтожение цели", подняли в воздух технику и в целом действовали "очень быстро и эффективно", российская ракета не была уничтожена, поскольку "непосредственной угрозы не было, так как ракета не попала в цель и не взорвалась", пояснил Туск.

По словам министра обороны республики Косиняка-Камиша, все материалы, собранные польскими военными и следователями, свидетельствуют о том, что в Люблине действительно упала российская крылатая ракета Х-101.

"Зачем Россия это делает, зачем запускает ракеты и дроны? Она сознательно провоцирует. Стратегия безопасности Польши – это поддержка Украины и отдаление России от польской границы, а не ежедневное очернение украинцев в Польше", – подчеркнул он.

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