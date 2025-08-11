Польша выдвинула обвинения гражданке Украины в отправке посылки с бомбой: что известно

Гражданка Украины получила обвинение от польской прокуратуры в причастности к отправке посылки со взрывчаткой через курьерскую компанию. Предполагаемое преступление Кристина С. совершила вместе с еще одним украинцем и двумя гражданами России.

Видео дня

Об этом в понедельник, 11 августа, заявило Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши. На сайте ведомства сообщается, что женщина подозревается в нарушении статьи Уголовного кодекса, касающейся создании непосредственной опасности взрыва. Эта статья УК не охватывает сотрудничество с иностранными разведками.

"В июле 2024 года обвиняемая участвовала в отправке посылки, содержащей взрывчатое вещество в виде нитрогликоля и скрытые электрические взрыватели военного образца, инициирующее устройство, металлический термос с кумулятивным зарядом и алюминиевый порошок. Эта конструкция представляла собой так называемую кумулятивную бомбу", – сообщили в ABW.

Посылка была обнаружена на крупном складе курьерской компании в городе Лодзь. О возможных мотивах преступления правоохранители ничего не сообщили.

За содеянное Кристине С. грозит до восьми лет тюрьмы. Прокуроры сообщили, что по этому делу задержаны два человека.

В прокуратуре также добавили, что посылка и находившиеся в ней взрывчатые вещества могли "нанести значительный ущерб критически важной инфраструктуре".

Что предшествовало

Правоохранители в Европе находятся в состоянии повышенной готовности и активно ищут взрывоопасные грузы после серии взрывов на курьерских складах в Великобритании, Германии и недалеко от столицы Польши Варшавы в июле 2024 года. Западные чиновники возложили ответственность за эти инциденты на РФ.

Как писал OBOZ.UA, перед президентскими выборами в Польше страна-агрессор Россия вновь предприняла попытку вмешаться в демократический избирательный процесс европейского государства. Для этого россияне использовали технологию искусственного интеллекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!