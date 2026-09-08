Польша тестирует дроны дальнего действия на расстоянии до 1000 км: жителей предупредят о полётах

Вооруженные силы Польши в ближайшие дни начнут испытания польских беспилотных систем, предназначенных для точного поражения целей на больших расстояниях. Военные, в частности, проверят возможность работы дронов на расстоянии около 1000 километров, а жителей районов, над которыми будут пролегать маршруты тестовых полётов, заранее предупредят.

Видео дня

О запланированных испытаниях в понедельник сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в соцсети X. По данным RMF24, армия будет тестировать польские разработки в сфере Deep Precision Strike – системы для точного поражения целей на больших расстояниях с использованием недорогих беспилотных систем вооружения.

Проверка возможностей

Томчик заявил, что в ходе испытаний военные проверят разработки польской промышленности, в частности их способность действовать на расстоянии около 1000 километров.

"Проверим решения польской промышленности, в частности их способность действовать на расстояниях около 1000 км", – написал заместитель главы Минобороны Польши.

По его словам, развитие таких возможностей должно усилить потенциал сдерживания. Томчик отметил, что противник ещё на этапе планирования возможной агрессии должен учитывать высокие затраты.

Испытания будут проводиться на основании постановления №123/MON от 12 сентября 2025 года. Документ установил процедуры проверки в Вооруженных силах Польши беспилотных летательных аппаратов, беспилотных систем вооружения и средств борьбы с ними.

Этапы испытаний

Процесс координирует Инспекторат войск беспилотных систем вооружения. По словам Томчика, тестирование будет проходить в несколько этапов.

Сначала дроны пройдут испытания на полигоне. Если беспилотники будут соответствовать критериям, определённым военными, следующим этапом станут полёты в специально выделенных воздушных коридорах.

Во время испытаний беспилотники не будут оснащены боевыми частями. На этом особо подчеркнул заместитель министра национальной обороны Польши.

Решение Минобороны также определяет порядок подачи и квалификации разработок для испытаний, правила проведения тестов, а также подготовки окончательной оценки и рекомендаций относительно пригодности конкретной системы для вооруженных сил.

Положительная рекомендация может открыть путь к дальнейшим действиям по закупке соответствующего оборудования для Вооруженных сил Польши.

Жителей территорий, над которыми запланированы тестовые полёты, должны заранее информировать через сообщения Правительственного центра безопасности Польши .

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Польша с 10 сентября введет новую ограниченную зону воздушного пространства в восточной части страны. Ограничения будут действовать до 9 декабря и предусматривать полный запрет на полеты в этой зоне от заката до восхода солнца, за исключением отдельных военных и согласованных с военными рейсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!