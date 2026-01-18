Президент Польши назвал ЕС "угасающей звездой" и предостерег от российского империализма

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза. По его словам, на сегодняшний день политический блок из 27 стран превратился в "угасающую звезду".

При этом политик заявил о своей поддержке европейской интеграции. Об этом сообщает издание Euronews.

Варшава критикует ЕС

Навроцкий заявил, что выступает против "Зеленого соглашения" ЕС, торгового соглашения Меркосур, централизующих тенденций и миграционной политики, и выразил желание видеть "сильную Польшу в здоровом ЕС".

"Я считаю, что Польша должна быть в авангарде лагеря реформ Европейского Союза, открытого для всех стран, которые не согласны с продолжением существующей политики и в то же время не хотят быть причисленными к противникам самой идеи единой Европы", – сказал политик.

На встрече с дипломатическим корпусом Навроцкий также говорил о "российском империализме", заявив, что одной из целей России, помимо преследования собственных граждан, является "территориальная экспансия, массовые убийства и нападения на гражданские объекты, включая больницы и школы".

Он заявил, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии после окончания войны в Украине.

"Польша, граничащая с Россией на протяжении веков, как мало кто другой осознает угрозу со стороны Москвы. Только за счет наращивания обороноспособности всех союзников и нашего единства можно сдержать Россию", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий сказал, что Россия была и остается страной-агрессором, которая представляет угрозу для Европы в целом, и для Польши в частности. Варшава не имеет оснований рассчитывать на изменение характера политики Москвы.

