В Польше решили не поддерживать кандидатуру американского президента Дональда Трампа во время его выдвижения на Нобелевскую премию. Парламент страны заявил, что он "дестабилизирует" ситуацию в мире.

Об этом заявил главный спикер Сейма Польши Влодзимеж Чарзастый во время своего брифинга. Он заявил, что глава Белого дома нарушает правила политики, принципов, ценностей, а часто и международное право.

"По моему мнению, президент Трамп дестабилизирует ситуацию в этих организациях, представляя политику силы и используя силу для проведения транзакционной политики", – сказал политик.

Кроме того, спикер обвинил политика в"другом толковании истории", однако так и не раскрыл сути, а также в инструментальной обработке других территорий, в частности, Гренландии.

"Все это означает, что я не поддержу президента Трампа на Нобелевскую премию, потому что он этого не заслуживает", – сказал Чарзастый.

Условия поддержки Трампа в Польше

Однако условие поддержки главы Белого дома на Нобелевскую премию выдвинул глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он пояснил, что мир в Украине должен быть справедливым, а не только быстрым, и подчеркнул, что мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины или признания незаконных аннексий.

"Если президент Трамп приведет к справедливому миру для Украины, то я поддержу его. Моя позиция остается неизменной: мы хотим мира, но это должен быть справедливый мир. Если он этого достигнет, он заслужит признание мира", – приводил слова Сикорского телеканал TVP World.

Напомним, ранее Украина и Польша сделали шаг к углублению оборонного сотрудничества, подписав меморандум о совместном производстве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Документ предусматривает взаимодействие предприятий двух стран в производстве вооружения.

А тем временем Дональд Трамп похвастался своей миротворческой деятельностью и заявил, что война в Судане "очень близка к завершению". Она может быть его девятым урегулированным конфликтом – если российско-украинская война не закончится раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США заявлял, что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок с единственной целью – чтобы "сделать Америку снова великой". В то же время он дал понять, что избегает четкого ответа на этот вопрос, но ему нравится разжигать интригу вокруг этой темы, чтобы "сделать жизнь интереснее".

