Польша начала возводить заграждение с колючей проволокой на границе с Беларусью: как оно будет выглядеть

Польша начала строительство дополнительного заграждения на границе с Беларусью. Работы стартовали одновременно в нескольких местах на территории Подляского воеводства и продолжаются ежедневно.

Видео дня

О начале строительства сообщил журналист RMF FM Кшиштоф Засада. Он отметил, что речь идет о специальном запоре, который должен усилить уже существующую барьерную систему. По словам представителей пограничной службы, материалы для проекта закуплены заранее, а работы выполняют военные инженерные подразделения.

Работы ведут в пяти точках одновременно. Выбирали их не случайно – это участки, которые считают наиболее уязвимыми к попыткам незаконного пересечения границы. Как пояснил комендант Подляского отдела пограничной службы Славомир Клекотка, в первую очередь взялись именно за эти места, чтобы быстрее усилить контроль.

Он уточнил, что новая конструкция должна замедлить передвижение людей, которые пытаются нелегально попасть в страну. И это, по его словам, даст службам дополнительное время на реагирование. "Здесь уже будет большая вероятность задержать этих лиц и изъять их инструменты", – сказал он.

Как выглядит ограждение

Новое ограждение представляет собой четырехметровую металлическую сетку, установленную вдоль технической дороги. Верх конструкции укрепляют колючей проволокой. Дополнительно предусмотрены спирали проволоки и еще одно ограждение высотой около двух метров со стороны леса.

Этот элемент, как отмечают, нужен для защиты животных, чтобы они не травмировались об основной барьер. В итоге вся система должна покрыть примерно 186 километров границы в регионе. Завершить строительство планируют до конца весны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Польша получит от Европейского Союза почти 44 миллиарда евро на программу по укреплению фортификационных сооружений на границе с россиянами и белорусами. Речь идет об известной польской программе "Восточный щит", которая реализуется с весны прошлого года. Деньги выделяются в виде кредита с небольшим процентом по программе SAFE.

