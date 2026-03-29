'Полны решимости': Нетаньяху приказал расширить 'буферную зону' на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил военным расширить так называемую буферную зону на юге Ливана. Он сделал это заявление во время визита на север страны на фоне продолжающихся боевых действий с группировкой "Хезболла". По его словам, Израиль намерен изменить ситуацию с безопасностью на границе.

Об этом Нетаньяху сообщил Sky News во время официального выступления 29 марта, комментируя действия израильской армии. Он заявил: "Я только что поручил расширить существующую зону безопасности. Мы полны решимости фундаментально изменить ситуацию на севере". Также он подчеркнул, что военные продолжают операции против "Хезболлы".

Эскалация на границе

Нетаньяху заявил, что израильские силы ликвидировали тысячи бойцов "Хезболлы" и, по его словам, устранили "огромную угрозу" в виде примерно 150 тысяч ракет и снарядов. В то же время он признал, что группировка сохраняет возможность осуществлять ракетные удары по территории Израиля.

Боевые действия продолжаются на фоне роста напряженности на северной границе страны. Перестрелки и обмены ударами через границу, как отмечают израильские чиновники, повышают риск более широкой региональной эскалации. И, если честно, эта линия фронта уже давно выглядит нестабильной, но сейчас напряжение ощутимо возросло.

Масштабы потерь

По данным ливанской стороны, с начала эскалации погибли более 1100 человек. Еще более 3500 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана. Среди погибших, по их данным, есть 52 медицинских работника.

Израиль начал авиаудары по территории Ливана после того, как 2 марта "Хезболла" выпустила ракеты по северным районам Израиля в поддержку Ирана. С тех пор, по оценкам, более миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома.

Ракетные обстрелы со стороны Ирана и Ливана привели к гибели 19 человек в Израиле, сообщает израильская служба скорой помощи. Обстрелы продолжаются, и ситуация, похоже, пока далека от стабилизации.

Что происходит между Израилем и Ливаном

В начале марта Армия обороны Израиля объявила о развертывании наземных сил в южной части Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что сухопутные войска защищают мирное население. Также израильская армия пообещала не прекращать операцию в Ливане до того, как угроза со стороны террористической организации "Хезболла" не будет устранена.

9 марта израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана. Подразделения армии вошли в приграничные районы, чтобы выявить боевиков группировки "Хезболла" и уничтожить их инфраструктуру.

Израильские военные заявили, что во время рейда их подразделения ищут позиции боевиков, склады и другие объекты, которые могут использоваться для атак.

Группировка "Хезболла", которая финансируется и вооружается Ираном, вечером 11 марта запустила около 100 ракет из Ливана, атакуя север Израиля. После этого израильские Военно-воздушные силы нанесли ответные удары.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 марта в ЦАХАЛ объявили, что израильские военные продолжают операции против опорных пунктов террористической группировки "Хезболла", расположенных на юге Ливана. Такие действия должны устранить угрозы и защитить жителей севера Израиля.

