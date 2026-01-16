'Похоже на анекдот': министр обороны Италии раскритиковал отправку европейских войск в Гренландию

В Италии заявили, что не видят необходимости в отправке военных стран ЕС в Гренландию на фоне того, как ряд стран уже приняли подобные решения. Там намекнули, что НАТО должно совместно координировать подобные решения.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Слова глава итальянского оборонного ведомства приводит итальянское информагентство ANSA .

Отмечается, что чиновник указал на количество военных, которых европейские страны решили отправить на арктический остров. Кроме того, Крозетто отметил, что Рим не будет отправлять армейцев на территорию Гренландии, а также предложил НАТО координировать позиции разных стран по этому вопросу.

"Что могут сделать сто, двести или триста воинов с паспортами любой страны? Это похоже на анекдот. Мы попросили НАТО координировать действия. Нам нужно объединяться, а не разделять", – подчеркнул он.

События в Гренландии – что известно

Напомним, 14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил. Решение принято на фоне резкого обострения риторики со стороны США и заявлений Дональда Трампа о контроле над островом.

В то же время Эммануэль Макрон, заявил, что Франция решила отправить своих военных в Гренландию. Правда, усиление военного присутствия на указанном острове по крайней мере в Париже назвали военными учениями. Ранее это сделала Дания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!