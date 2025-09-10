Под Минском строят секретную военную базу: там могут разместить ракетный комплекс 'Орешник'. Спутниковые фото

В Беларуси к югу от Минска продолжается масштабное строительство нового военного объекта, который может стать ключевым элементом российской военной инфраструктуры в регионе. На базе бывшего советского лагеря "Павловка" сооружают комплекс, где, по оценкам экспертов, могут разместить современный баллистический ракетный комплекс "Орешник".

Видео дня

Об этом сообщают "Схемы". Строительство раскрыли журналисты "Схем" (Радио Свобода) вместе с беларуской редакцией и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress.

Что известно

Строительство стартовало в июне 2024 года. Территория площадью более 2 квадратных километров сегодня напоминает огромный военный городок: возведены склады, ангары для техники и подготовлены фундаменты для будущих зданий.

В советский период здесь дислоцировался 306-й ракетный полк стратегического назначения с вооружением в виде Р-12 и мобильных комплексов "Пионер" и "Тополь". После распада СССР база была ликвидирована, однако теперь ее возрождают в новом формате.

Журналисты, анализируя фото Planet Labs, зафиксировали не только уже готовые сооружения, но и дополнительные строительные площадки, связанные между собой дорожной сетью. Это свидетельствует о перспективе дальнейшего расширения. Снимки датированы августом 2025 года.

Официальный Минск никак не комментирует проект. В открытых документах нет упоминаний о строительстве, а на кадастровых картах – отсутствуют какие-либо обозначения. Это придает объекту статус "секретного", что усиливает беспокойство соседей Беларуси.

Эксперты считают, что размещение комплекса "Орешник" в непосредственной близости к границам ЕС и Украины может радикально изменить баланс безопасности в регионе. Такая база станет дополнительным плацдармом для российских военных, особенно в контексте предстоящих учений "Запад-2025", запланированных на 12–16 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на учениях будут тренировать нападение на Польшу. Он предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

По словам Туска, Польша имеет дело с ростом напряженности, связанной с "определенными провокациями, такими как нарушение польского воздушного пространства".

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!