Под Минском строят секретную военную базу: там могут разместить ракетный комплекс "Орешник". Спутниковые фото
В Беларуси к югу от Минска продолжается масштабное строительство нового военного объекта, который может стать ключевым элементом российской военной инфраструктуры в регионе. На базе бывшего советского лагеря "Павловка" сооружают комплекс, где, по оценкам экспертов, могут разместить современный баллистический ракетный комплекс "Орешник".
Об этом сообщают "Схемы". Строительство раскрыли журналисты "Схем" (Радио Свобода) вместе с беларуской редакцией и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress.
Что известно
Строительство стартовало в июне 2024 года. Территория площадью более 2 квадратных километров сегодня напоминает огромный военный городок: возведены склады, ангары для техники и подготовлены фундаменты для будущих зданий.
В советский период здесь дислоцировался 306-й ракетный полк стратегического назначения с вооружением в виде Р-12 и мобильных комплексов "Пионер" и "Тополь". После распада СССР база была ликвидирована, однако теперь ее возрождают в новом формате.
Журналисты, анализируя фото Planet Labs, зафиксировали не только уже готовые сооружения, но и дополнительные строительные площадки, связанные между собой дорожной сетью. Это свидетельствует о перспективе дальнейшего расширения. Снимки датированы августом 2025 года.
Официальный Минск никак не комментирует проект. В открытых документах нет упоминаний о строительстве, а на кадастровых картах – отсутствуют какие-либо обозначения. Это придает объекту статус "секретного", что усиливает беспокойство соседей Беларуси.
Эксперты считают, что размещение комплекса "Орешник" в непосредственной близости к границам ЕС и Украины может радикально изменить баланс безопасности в регионе. Такая база станет дополнительным плацдармом для российских военных, особенно в контексте предстоящих учений "Запад-2025", запланированных на 12–16 сентября.
Как сообщал OBOZ.UA, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на учениях будут тренировать нападение на Польшу. Он предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.
По словам Туска, Польша имеет дело с ростом напряженности, связанной с "определенными провокациями, такими как нарушение польского воздушного пространства".
Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!