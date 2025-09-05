"Готовимся принимать особые меры": Туск заявил, что Беларусь и Россия отрабатывают нападение на Польшу

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Беларусь и Россия на совместных учениях будут тренировать нападение на Польшу. Он предупредил Минск о возможности применения "особых мер" в ответ.

Видео дня

Такое заявление Туск сделал в пятницу, 5 сентября, на пресс-конференции. Учения РФ и Беларуси "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября у польских границ, он назвал "агрессивными".

"Эти учения являются агрессивными и имитируют нападение, а не оборону. Польша готовится принять "особые меры" в отношении Беларуси в случае провокаций", – сказал премьер.

НАТО проведет собственные маневры

По словам Туска, НАТО с союзниками будет проводить собственные маневры в Польше в ответ на учения у своих границ.

Он сказал, что Польша имеет дело с ростом напряженности, связанной с "определенными провокациями, такими как нарушение польского воздушного пространства".

"Мы стараемся действовать осторожно, беспристрастно, чтобы не нанести вреда, но Польша с сегодняшнего дня будет реагировать очень решительно", – объявил премьер-министр.

По словам Туска, любой, кто рискнет на такую провокацию, будет вынужден "считаться с очень серьезными последствиями, как с точки зрения дипломатических реакций, действий государства, наших служб, так и, при необходимости, кинетических действий".

"Любой, кто нарушит польское воздушное пространство, будет вынужден считаться с немедленной реакцией польской армии", – заявил чиновник.

Туск также отметил, что присутствие военных США в Польше поддерживается "массовой польской финансовой помощью".

Никто в Европе не тратит столько на свою безопасность, включая присутствие американских войск в стране, добавил он.

"Я также разговаривал с президентом Навроцким об этом перед его отъездом в Вашингтон, чтобы мы пристально следили за этим и чтобы никто в Вашингтоне не забыл, что Польша ничего не получает бесплатно. Мы тратим больше всего денег на нашу безопасность в НАТО, и когда мы принимаем американских солдат, мы платим за это много денег", – сказал Туск.

Он добавил, что "очень серьезно" относится к заявлению президента США Дональда Трампа и "с большой надеждой, что сокращение американского присутствия в Польше не произойдет", потому что для Варшавы это важная гарантия безопасности.

"Железный защитник"

1 сентября армия Польши начала масштабные учения "Железный защитник". В маневрах участвуют около 30 тыс. военных и более 600 единиц техники.

Они проходят на суше, море, в воздухе и также в киберпространстве.

Цель учений – проверка готовности армии, интеграция разных родов войск и использование опыта войны в Украине.

"Железный защитник" рассматривается как ответ Польши на маневры РФ и Беларуси "Запад-2025", в которых, по словам президента Украины Владимира Зеленского, могут участвовать до 150 тысяч военных.

Что известно об учениях "Запад-2025"

Учения "Запад-2025", как заявляют в РФ, направлены на проверку готовности и обеспечения безопасности Союзного государства. В рамках учений планируется отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с ДРГ.

Также будет отработано планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты "Орешник".

Официально в учениях "Запад-2025" запланировано участие 13 тыс. солдат. Генеральный инспектор немецкого Бундесвера Карстен Бройер заявил в понедельник, что в учениях примут участие 13 тыс. человек в Беларуси и 30 тыс. в России.

По словам Броера, нет никаких признаков подготовки нападения на территорию НАТО под видом учений "Запад-2025", но как немецкие, так и натовские силы будут оставаться бдительными.

Как сообщал OBOZ.UA, Карстен Бройер заявил, что учения НАТО в Балтийском море Quadriga 2025 – Northern Coast являются по сути демонстрацией силы ради большей безопасности. По словам генерала Бундесвера, Россия планы Путина выходят за пределы Украины и западные войска должны быть готовы к любому сценарию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!