Под давлением США в Венесуэле освободили более 100 политзаключенных режима Мадуро

В Венесуэле за последние недели освободили более ста политических заключенных на фоне давления со стороны Соединенных Штатов. В воскресенье, 19 января, из мест содержания вышли по меньшей мере 104 человека. Речь идет о людях, которых задерживали из-за их оппозиционной позиции и участия в протестах.

Как пишет издание DW, об освобождении сообщила венесуэльская правозащитная организация Foro Penal. Ее директор Альфредо Ромеро заявил, что правозащитники фиксируют каждый подтвержденный случай отдельно и продолжают проверку информации.

Он подчеркнул: "Мы идентифицировали 104 освобождения политических заключенных в Венесуэле сегодня".

После смены власти

Освобождения происходят после захвата и вывоза из страны бывшего лидера Николаса Мадуро американскими силами в начале января. После этого временным президентом стала Делси Родригес. Новое руководство публично пообещало выпустить значительное количество оппонентов предыдущего режима.

Брат президента, председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, объяснил этот шаг жестом доброй воли. По его словам, власти стремятся к "мирному сосуществованию" в стране после резкого изменения политической ситуации. Однако, как говорят правозащитники, процесс выглядит неравным и не всегда прозрачным.

Цифры и споры

По данным Foro Penal, по состоянию на 19 января в Венесуэле оставались 777 политических заключенных. Всего с 8 января, когда власти объявили о начале освобождений, правозащитники подтвердили выход на свободу 143 человек. В то же время официальный Каракас заявляет о 626 освобожденных с декабря.

Однако эти цифры не совпадают. В Foro Penal говорят, что могут подтвердить лишь примерно половину заявленных властями случаев. "Было бы идеально, если бы правительство обнародовало списки освобожденных", – добавил Ромеро, комментируя ситуацию.

– Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

– Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которой администрация Трампа доверила эту должность после захвата Мадуро, по меньшей мере восемь лет находилась в фокусе внимания американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). В 2022-м она даже была обозначена "приоритетной целью" – такой термин ведомство применяет для подозреваемых, которые могут иметь "значительное влияние" на торговлю запрещенными веществами.