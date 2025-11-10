'Почувствовали сильный удар': в Словакии столкнулись два поезда, десятки пострадавших

Вечером в воскресенье между Братиславой и городом Пезинок столкнулись два пассажирских поезда. В вагонах находилось около 800 человек, десятки из них получили травмы различной степени тяжести, однако, по предварительным данным, погибших нет. Движение на важном участке пути вблизи столицы временно остановили.

Об этом сообщили словацкие издания SME и агентство TASR, которые ведут прямую трансляцию с места аварии. По их данным, количество пострадавших превысило три десятка, в частности 18 человек госпитализированы в больницы в Братиславе – в университетскую больницу UNB и частную клинику Bory.

"Не произошло ни одного летального случая, что, конечно, положительная новость, учитывая, как выглядело место аварии", – сказал министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, комментируя ситуацию.

Свидетельства из поезда

Первые часы после аварии пассажиры фактически стали главными очевидцами происшествия. Люди рассказывают о резком ударе, торможении и панике, возникшей в темноте.

"Мы почувствовали сильный толчок, и поезд резко остановился. Перед тем уже было слышно, как он тормозит", – рассказала пассажирка Зузана Гренчикова. По ее словам, в вагоне царило относительное спокойствие, проводники несколько раз проходили между рядами, проверяя, никто не ранен.

Другой пассажир, Адам, который ехал экспрессом из Кошиц в Братиславу, отметил:"Мы не понимали, что произошло – раздался мощный удар, начали падать чемоданы. Было много паники, все звонили домой, чтобы сказать, что живы".

Часть людей выводили фактически вслепую – место столкновения расположено в труднодоступном месте. Пассажиры выходили прямо на рельсы в полной темноте, подсвечивая себе путь телефонами, пока спасатели организовывали безопасную эвакуацию.

Реакция властей и медиков

В словацких больницах активировали так называемый план травматологии. В четыре медучреждения Братиславы доставили по меньшей мере 18 пострадавших, сообщила пресс-секретарь университетской больницы Ева Клиска.

"Эта цифра может возрасти. Двое пациентов уже находятся в операционных, еще нескольким, вероятно, также понадобится хирургическое вмешательство", – отметила она.

Министр внутренних дел Шутай Эшток уточнил, что легкие травмы получили десятки людей, а 11 человек с тяжелыми повреждениями отвезли в больницы. Руководитель спасательной службы Адриан Мифкович отметил, что часть раненых может почувствовать последствия даже на следующий день – боль в шее или позвоночнике из-за резкого торможения.

На месте работали более 60 полицейских, около 70 пожарных – как профессиональных, так и добровольцев – и десятки бригад скорой помощи. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что причины аварии должны быть расследованы как можно быстрее, "чтобы люди не потеряли доверие к железнодорожному транспорту".

"Желаю всем пострадавшим как можно меньше боли и скорейшего выздоровления. Спасибо всем спасательным службам за их профессионализм", – написал он в соцсетях.

Причины и последствия аварии

После столкновения движение на участке между Пезинком и Святым Юром полностью прекратили. Многие поезда получили значительные задержки или были отменены. Для пассажиров организовали резервные автобусы, которые курсировали между Пезинком, Цифером и Братиславой-Винограды.

Через несколько часов после происшествия движение позволили частично восстановить, но только с максимальной скоростью 10 км/ч. Железнодорожная компания объяснила, что полное восстановление перевозок будет происходить постепенно из-за сложного рельефа местности и повреждения инфраструктуры.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из поездов проехал на запрещающий сигнал. Генеральный директор словацких железных дорог Иван Беднарик сообщил, что поезд выехал туда, где не должен был быть, после чего другой состав врезался в него сзади на скорости более 100 км/ч.

"Не хочу забегать вперед, но предварительные признаки свидетельствуют о человеческой ошибке. Если бы поезд не тормозил, последствия могли быть значительно трагичнее", – сказал Беднарик.

Полиция проверила обоих машинистов на алкоголь и наркотики – результаты оказались отрицательными. Расследование продолжается при участии экспертов железнодорожной компании и Министерства транспорта.

