Польша вызвала российского посла из-за угроз Кремля ударить по Киеву

Польша отреагировала на новые угрозы со стороны России относительно ударов по Киеву, вызвав российского посла в Министерство иностранных дел. В Варшаве заявили о недопустимости таких заявлений и отметили нарушение международного права.

Видео дня

Параллельно подобные шаги предприняли и другие европейские партнеры. Об этом пишет PAP.

Во вторник посол России в Польше Георгий Михно был вызван в Министерство иностранных дел, где ему передали жесткую позицию польской стороны.

Как сообщил представитель МИД Мацей Вевиор, дипломата призвали немедленно прекратить "неоправданную и незаконную агрессию" и соблюдать международные обязательства и договоры.

Причиной такого шага стали последние заявления Москвы, а также массированная атака на Киев и столичный регион, которая состоялась в воскресенье. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще около сотни человек получили ранения.

Ранее российский МИД заявлял о намерении наносить серии "методических ударов" по военным и промышленным объектам в столице Украины, а также призвал иностранцев и дипломатов покинуть город.

В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что воспринимают такие угрозы крайне серьезно. По словам Вевиора, Польша, как и другие государства, официально донесла до российского дипломата свою позицию относительно подобных заявлений.

"Мы не можем с этим согласиться. Если Россия утверждает, что ведет не войну, а так называемую специальную военную операцию, тогда ее действия должны ограничиваться исключительно военными целями. Но практика свидетельствует о другом", – отметил он.

В МИД Польши отметили, что любые удары по гражданской инфраструктуре, а тем более по дипломатическим учреждениям, будут рассматриваться как враждебные действия. Также там подчеркнули, что подобные действия России подрывают ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Представитель добавил, что встреча с послом не происходила на уровне министра, поскольку такие переговоры обычно проходят на более низком дипломатическом уровне. В то же время российский дипломат был вынужден выслушать официальную позицию польской стороны.

Польша координирует свои действия с другими европейскими государствами. По словам Вевиора, аналогичные шаги предприняли и партнеры Варшавы, вызвав представителей российских дипломатических миссий в своих странах.

Накануне МИД Польши также обнародовал заявление, в котором предупредил: любое нападение на польские дипломатические учреждения в Украине будет считаться преднамеренным и сознательным актом. В ведомстве подчеркнули, что все атаки на Украину, включая удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры, расцениваются как действия, приводящие к человеческим жертвам и разрушениям.

Похожую реакцию продемонстрировали и другие страны Европы. В частности, Германия вызвала российского посла из-за атак на Украину и призывов Москвы к эвакуации дипломатических миссий из Киева. В свою очередь, в Европейском Союзе также вызвали временного поверенного в делах России, подчеркнув, что не планируют сворачивать свое дипломатическое присутствие в украинской столице.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению главаря Кремля "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

В МИД РФ цинично утверждают, что это якобы происходит в ответ на "продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".

Подчиненная Лаврова Мария Захарова ранее цинично анонсировала новые удары по Киеву – причем она прямо отметила, что они "наносились и будут наноситься".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!