Печальный юбилей: ровно 20 лет назад в Украине на деньги США ликвидировали последний стратегический бомбардировщик Ту-22М. Видео

Ровно 20 лет назад, 27 января 2006-го, был ликвидирован последний самолет Ту-22М. Его порезали на металлолом на авиабазе "Полтава". Этот процесс происходил в рамках "Программы совместного сокращения угрозы", которая предусматривала отказ Украины от стратегического ядерного оружия и ликвидацию всех средств его доставки.

Архивные кадры уничтожения стратегического бомбардировщика распространили в сети к этому печальному юбилею. "Теперь пожинаем плоды", – было сказано в подписи к видео.

В тот день было завершено уничтожение 60 стратегических бомбардировщиков Ту-22М и 423 крылатых ракет Х-22.

Ликвидация украинских самолетов

Когда в 1991 году Советский Союз распался, Украина получила в наследство стратегические бомбардировщики Ту-22М2 и Ту-22М3.

На авиабазе "Полтава" базировался 185-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк. В 1991 году на его вооружении находилось 6 Ту-16П и 18 Ту-22М3.

Ту-22М3 украинских ВВС эпизодически привлекались к участию в некоторых учениях. Также они принимали участие в авиационных парадах ко Дню Независимости Украины.

В течение 2002-2006 годов на авиабазах в Николаеве, Полтаве, Прилуках и Белой Церкви было ликвидировано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 и 17 Ту-22М2), которые находились на вооружении ВВС и авиации ВМС Украины, а также находились на базах хранения и авиаремонтных заводах. Кроме того, на авиабазе Озерное было уничтожено 423 авиационные крылатые ракеты Х-22.

Это стало частью международной "Программы совместного сокращения угрозы", которая предусматривала разоружение Украины после обретения независимости. Самолеты и ракеты уничтожили для уменьшения рисков распространения ядерного оружия и укрепления международной безопасности.

Утилизацию бомбардировщиков осуществляли при финансовой и технической поддержке США. Украина, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире, продемонстрировала приверженность принципам ядерного разоружения и мирного сосуществования.

Для музейной экспозиции было оставлено 4 Ту-22М, из которых один Ту-22М3 находится в Полтавском музее дальней и стратегической авиации, и по одному Ту-22М0, Ту-22М2 и Ту-22М3 – в Государственном музее авиации Украины.

