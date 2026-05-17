В Турции во время перестрелки погибли двое полицейских – медиа

В турецком Текирдаге произошла вооруженная стычка, в результате которой погибли двое полицейских. Правоохранители прибыли на место вызова после сообщения о драке.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT. Оба полицейских после выстрелов открыли ответный огонь, но погибли.

Что известно

Как сообщается, когда правоохранители вошли в здание, вооруженный преступник открыл огонь. Личности погибших правоохранителей уже установлены: ими оказались капралы Эркан Тутюнджулер и Эмрах Коч.

После сообщения на место происшествия был направлен турецкий спецназ PÖH и медики. Силовикам удалось в перестрелке ранить стрелка, после чего он был задержан и госпитализирован в больницу Чорлу.

Министерство внутренних дел Турции взяло расследование под контроль. Глава ведомства Мустафа Чифтчи выразил соболезнования семьям погибших. Спикер полицейского управления Текирдага Бурханеттин Дуран подтвердил задержание стрелка, и добавил, что его палата взята под конвоирование спецназовцами.

