Вооруженные бандиты расстреляли людей в Мексике: среди 10 жертв есть новорожденный и еще двое детей

В штате Пуэбла в Мексике утром 17 мая группа вооруженных злоумышленников устроила стрельбу, в результате которой погибли 10 человек. Местные СМИ утверждают, что среди погибших есть по меньшей мере трое несовершеннолетних, в том числе младенец.

Министерство общественной безопасности штата подтвердило инцидент, информируя, что жертвами преступления являются шесть мужчин, три женщины и ребенок. Telemundo передает, что ребенок был новорожденным, а среди погибших мужчин еще двое не достигли совершеннолетия. Официальные лица эти данные не комментировали.

Что известно о смертельной стрельбе

Вооруженное нападение произошло в общине Тексалапа в муниципалитете Теуицинго. Медиа заявляют, что вооруженные мужчины ворвались в дом и убили, в частности, членов одной семьи. Семья якобы была связана с транспортным сектором региона.

По данным прокуратуры, девять человек умерли на месте, еще одна женщина скончалась по дороге в больницу.

Местные правоохранители и силы федерального правительства начали совместное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Министерство общественной безопасности штата пообещало "нулевую безнаказанность" за убийства, добавив, что сбор информации для выяснения мотивов нападения продолжается.

Добавим, что в штате Пуэбла за последние годы зарегистрировано несколько эпизодов вооруженного насилия, некоторые из которых власти связывают с деятельностью организованной преступности.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно возле пирамид Теотиуакана, в одном из самых популярных туристических мест в Мексике, мужчина устроил стрельбу. В результате этого погибла туристка из Канады и еще несколько человек получили ранения.

– В феврале мексиканские военные ликвидировали Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо – он возглавлял картель "Новое поколение Халиско" и считался одним из самых разыскиваемых преступников в Мексике и США. После этого в нескольких регионах страны вспыхнули массовые беспорядки, в частности поджоги автомобилей и перекрытие дорог. В эти штаты дополнительно перебросили около 2 тысяч солдат.

