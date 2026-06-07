Племянник короля Великобритании женился на медсестре

48-летний Питер Филлипс – сын принцессы Анны и капитана Марка Филлипса – женился на медсестре Национальной службы здравоохранения Великобритании и писательнице Гарриет Сперлинг. Пара встречалась с 2024 года и для обоих это второй официальный брак.

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Свадьба состоялась 5 июня 2026-го, передает BBC. Племянника короля обвенчали во время частной церемонии в Церкви всех Святых в небольшой деревне Кембл (в графстве Глостершир, Англия), население которой составляет всего 940 человек.

Это место влюбленные выбрали неслучайно – Сперлинг жила в Кембле, когда познакомилась с Филлипсом.

Подробности церемонии и отношений молодых супругов

48-летний Питер Филлипс является 19-м в очереди наследования британского престола. О помолвке с медсестрой Гарриет Сперлинг он объявил в августе 2025-го.

Они начали встречаться за год до этого – после того, как племянник Чарльза III развелся со своей первой женой, Отем Келли, в 2020-м.

Считается, что Питер и Гарриет познакомились на спортивном мероприятии своих детей, и уже в мае того же года впервые вышли на публику вместе, посетив соревнованиях по бадминтону на лошадях в Глостершире (журналисты заметили их за разговором с королевой Камиллой).

Сперлинг прибыла в Церковь всех Святых вместе с тремя подружками невесты: две девочки, 15-летняя Саванна и 14-летняя Исла, являются детьми Филлипса; третья, Джорджина, – дочь самой Сперлинг.

Для своего букета невеста выбрала ландыши в знак уважения к покойной королеве Елизавете II.

Флорист Милли Ричардсон рассказала изданию Telegraph, что эти цветы являются символическими. "Они использовались в коронационном букете Елизаветы в 1953-м, а также на ее свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году. Использование ландыша, который растет на 39 акрах территории Букингемского дворца, на свадьбе ее старшего внука в Церкви всех Святых в Кембле символизирует прочную связь между Елизаветой и мистером Филлипсом", – объяснила эксперт.

На праздновании присутствовали несколько членов королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям, принцесса Беатрис, принцесса Евгения, а также королева Камилла с королем Чарльзом II. Не приехали принц Гарри с женой, а также бывший принц Эндрю – СМИ сообщили, что на свадьбу их не пригласили.

Вокруг церкви были установлены металлические барьеры, чтобы представители медиа и общественности не беспокоили молодоженов и гостей. Также в селе частично перекрыли дороги.

Журналистам местные жители рассказали, что знали о предстоящей свадьбе уже три месяца назад: за это время Кембл активно убирали и приводили в порядок. Также колокола местной церкви часто звонили – звонари тренировались, чтобы показать себя как можно лучше во время свадебной церемонии.

Как ранее писал OBOZ.UA, принцесса Лилибет, дочь принца Гарри и Меган Маркл, 4 июня отметила свой пятый день рождения. По этому случаю герцогиня Сассекская обнародовала редкие семейные фотографии, на которых можно увидеть подросшую именинницу с ее знаменитыми родителями.

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