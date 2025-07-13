Ким Чен Ын заявил о 'безусловной поддержке' РФ в войне против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова "безусловно поддержать" все действия Москвы в ее войне против Украины. Об этом он сказал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, с которым встретился в городе Вонсан.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Они отмечали, что две страны провели стратегические переговоры на высоком уровне.

Ким Чен Ын сказал Лаврову, что шаги, предпринятые Россией и КНДР в ответ на радикально меняющуюся глобальную геополитику, обеспечат значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире.

"Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР готова безусловно поддерживать и поощрять все меры, предпринимаемые российским руководством по преодолению первопричины украинского кризиса", – писали северокорейские СМИ.

Напомним: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 11 июля, прибыл в Северную Корею. Он и его северокорейский коллега Чхве Сон Хи провели встречу, на которой обсудили войну против Украины и ситуацию на Корейском полуострове.

Журналисты спросили Лаврова о возможности привлечения военных КНДР к боям в Украине. В ответ он заявил, что отправка войск Северной Кореи на Курщину якобы была инициативой главы КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея продолжает оказывать государству-агрессору России значительную помощь в войне против Украины. В частности, сейчас именно КНДР обеспечивает Москву 40% боеприпасов, которые враг использует в боевых действиях против нашего государства.

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