Пережил свою первую хозяйку: умер пес Лазарь, который считался самым старым в мире. Фото

Во французском городе Вилли-ле-Пеллу в возрасте 30 лет умер той-спаниель по имени Лазар, которого считают "самой старой собакой в мире". Зоозащитники подтвердили его возраст с помощью имплантированного ему микрочипа.

Видео дня

Об этом сообщает французский телеканал France24 со ссылкой на агентство "Франс-Пресс". Собака умерла в ветлечебнице, спасти ее не смогли.

Самый старый пес в мире

По данным вещателя, пес провел большую часть своей жизни с одной и той же хозяйкой, пока она не умерла, а Лазар оказался в волонтерском приюте для животных.

В апреле его забрала из приюта 29-летняя мать-одиночка Офели Будоль. Сначала она собиралась найти домашнего любимца для своей матери, но впоследствии решила забрать Лазаря себе. По словам девушки, она боялась сможет ли Лазар мирно уживаться с ее двумя котами.

"Я просидела рядом с ним в приюте полчаса, а потом подумала: "Если никто не хочет его брать – я могу, главное, чтобы он ладил с котами", – говорит Будоль.

В свои 30 лет и пять месяцев Лазар носил подгузники, ничего не видел и не слышал, а спал почти целый день. Собаку в семье Будоль назвали "маленьким дедушкой", но через несколько недель ее состояние ухудшилось. Умер Лазар прямо в ветеринарной больнице.

В то же время волнтер местной благотворительной организации по вопросам животных Анн-Софи Муйон, добавила, что когда в приюте узнали о возрасте Лазара, то предположили, что собака может быть старейшим представителем своего вида в мире.

Однако о том, что он действительно дожил до 30 лет, заявили зооволнтеры SPA в комментарии французскому телеканалу BFM TV. Лазарь родился 4 декабря 1995 года, что также подтвердили записи во французском племенном реестре.

Заметим, что самой старой собакой в мире ранее считали португальского пса породы Рафейру-ду-Алентежу по имени Боби. Согласно Книге рекордов Гиннеса, он умер в возрасте 31 года в 2023 году. Однако, как информирует французский вещатель, проверка в 2024 году обнаружила, что нет достаточных убедительных доказательств его возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении жительнице Обуховского района Киевской области, из-за действий которой погибло 51 животное. Женщина принимала эвакуированных котов из зоны боевых действий якобы на передержку, но не заботилась о них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!