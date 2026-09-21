"Пересекли красную черту": в Китае двух высокопоставленных генералов исключили из партии и отстранили от должностей

В Китае двух высокопоставленных генералов из Центрального военного совета исключили из Коммунистической партии и отстранили от армейских должностей. Речь идет о бывшем заместителе председателя ЦВС Чжане Юся и начальнике Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли.

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Их обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением, нелояльности к партии и присвоении крупных сумм денег. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

Чжана Юся и Лю Чжэньли исключили из партии

Решение об исключении генералов из партии и лишении их воинских должностей было принято 21 сентября на заседании Политбюро ЦК КПК. Основанием послужили доклады о результатах партийного расследования.

Чжан Юся и Лю Чжэньли в конце января попали под следствие по подозрению в коррупции. Они входили в состав Центрального военного совета – высшего органа управления вооруженными силами Китая, который возглавляет лично Си Цзиньпин.

"В ходе следствия установлено, что Чжан и Лю отдалились от партии и её идеалов, утратили партийные принципы и пересекли красную черту, грубо нарушив политическую дисциплину и политические нормы", – отмечает CCTV.

Генералов обвинили в коррупции и злоупотреблениях

Обоих военных обвиняют в нелояльности и нечестности по отношению к партии, создании собственных группировок и злоупотреблении служебным положением. По данным CCTV, они помогали другим лицам продвигаться по службе, получали взятки и присваивали "огромные суммы денег".

"Чжан Юся и Лю Чжэньли обвиняются в политических и экономических нарушениях, в должностных преступлениях и халатности. Их дела будут переданы в военную прокуратуру для возбуждения уголовных дел", — отмечается в сообщении.

Чжан Юся был союзником Си Цзиньпина

Чжан Юся считался ближайшим союзником Си Цзиньпина в военном руководстве. Они знакомы с детства, а их родители сражались бок о бок в 1940-х годах.

После того как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, он способствовал присвоению Чжану звания генерал-полковника. В октябре 2022 года, несмотря на его возраст – 72 года, Чжана оставили в составе Политбюро ЦК КПК.

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