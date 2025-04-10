Перелом будет, когда система выбросит Дональда Трампа. Или из-за импичмента, или из-за протестов людей. Интервью с Бессмертным

Тарифная война, которую президент США Дональд Трамп объявил почти всему миру, набирает обороты. Взаимные пошлины уже повлияли на десятки экономик, что привело к наибольшему срыву мировой торговли за последние несколько десятков лет.

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Американский лидер игнорирует вал негатива и продолжает говорить, что такие шаги оправданы и уже привели к хорошим результатам. Мол, десятки стран ему звонят по телефону и предлагают сделки, которые понравятся американцам. Однако пока есть только катастрофические последствия для мировой экономики и рынков, а также то, что Китай, ЕС и Канада – крупнейшие торговые партнеры Штатов, не поддались на шантаж Трампа и объявили о симметричных шагах против США, что еще больше усложнит ситуацию в мире.

Что означают последние шаги Трампа? Почему Китай пока выиграет от тарифной войны? Может ли появиться новый лидер демократического мира вместо США?

Своими мнениями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Вот уже несколько дней аналитики и обозреватели пытаются выявить рациональный план безумной тарифной политики Дональда Трампа, которая привела к катастрофическим последствиям для экономики и рынков. Им это не удается. При этом тарифная война Трампа уже имеет определенные последствия. Она объединяет против него друзей и врагов, включая Китая. Побуждает страны торговать друг с другом, а не с Америкой. Есть критика среди крупнейших спонсоров президентской кампании Трампа и даже внутри Республиканской партии. Собственно ли, ваше видение этих шагов Трампа?

– Нынешняя ситуация может быть на сегодняшний день проанализирована не столько экономистами, столько психиатрами, ведь зашла за пределы здравого смысла. То, что было сделано и что потрясло фондовый рынок, всех просто повергло в шок. Если взять все ключевые экономические издания, они заявили о том, что шаги, которые сейчас делает Дональд Трамп вместе с его помощником-консультантом Наварро, они выставляют США на всемирное посмешище. То, что сейчас совершили США, можно сравнить с действиями дона Корлеоне из известного фильма "Крестный отец". Трамп хочет, чтобы к нему побежали, а он каждому раздаст свою разнарядку. Но так можно было поступать в кино. В реальной жизни – это дорога к войне, к несчастью, дорога к катастрофе человечества. И оно действительно так и есть.

– Они могут быть постоянными, но также возможны переговоры, потому что нам нужно нечто большее, чем просто тарифы. Поэтому мы добьемся справедливых и выгодных соглашений с каждой страной", — говорит Трамп. Последнее его заявление вообще красноречиво: "Эти страны звонят нам. Целуют меня в задницу. Они умирают, как хотят это соглашение". Кажется, шантаж и подпитка собственного эго – и есть главная цель всего этого.

– Именно так все и смотрится. Но простите, но если все это делается для того, чтобы все прибежали и просили что-то на коленях, а мы будем делать так, как исключительно мы хотим", тогда у меня вопрос, а где здесь экономика? Какой же инвестор захочет сейчас демонтировать заводы в Китае или в другом месте и переносить их в США, так как об этом мечтает Дональд Трамп, если он не знает, а что завтра приснится американскому президенту? Чего он снова пожелает за завтраком и как изменит правила игры? Именно поэтому вот такие вот "продуманные" шаги уже и привели к ужасающим последствиям.

– Пошлины, введенные Дональдом Трампом, якобы предназначены, чтобы "вернуть Америке ее величие" и сдержать Китай, но они, наоборот, ослабят ее конкурентоспособность и в конце концов подрывают ее доминирование в мировой экономике. Пока эти тарифы выглядят геополитической ошибкой, укрепляя позиции главного соперника США. У многих стран, возможно, и не будет другого выбора, кроме как стремиться к укреплению связей с Китаем, если тарифы США станут новой нормой.

– То, что касается Китая, вы абсолютно правы. Сейчас звучит рефреном во всех информационных каналах: Соединенные Штаты – это большая мировая "бяка", Китай – это люкс, потому что это стабильность. Сейчас лидер КНР Си Цзиньпин спокойно может наблюдать, как Трамп многое делает вместо него в пользу Китая. С моей точки зрения, КНР будет сейчас набирать авторитет, и очевидно, что вокруг него будут группироваться те страны, которые живут по принципу, какая им разница - Китай или США. Точно будет усиливаться роль БРИКС. К сожалению, это сущность текущего момента в мире.

В нынешней ситуации, с моей точки зрения, наиболее оптимально ведет себя Европейский Союз. Европейцы спокойны, рассудительны, смотрят по каждому параметру, где поднимают, где нет, но насилия никакого нет. Ибо что такое насилие для бизнеса? Это нестабильность и провокация на неприятные вещи.

У Европы есть проблемы, но не будет обниматься с Си Цзиньпинем. Ибо в Европе очень хорошо понимают, что китайский большевизм – это гораздо хуже, чем российский тоталитаризм и, позволю себе сказать, трамповский волюнтаризм в США. Поэтому в Европе способны и обученные, и уже понимают, потому что кровью заплатили за понимание того, кто есть кто в этой ситуации. Поэтому Европа будет покидать канал для того, чтобы Дональд Трамп или его окружение пришли в тягу. А там ситуация развивается очень быстро, поэтому с моей точки зрения утверждать, что Европа сейчас бросится в сотрудничество с Китаем, нет под собой оснований.

– Трамп снова озвучил шокирующее предложение, которое он уже выдвигал несколько раз в первые недели своего президентства: "Наличие такой силы, как Соединенные Штаты, которая контролирует и владеет сектором Газа, было бы хорошим вариантом", – настаивает он. Есть довольно угрожающие заявления и в отношении Панамы и Ирана.

– Что касается Газы, потому что с моей точки зрения это эпицентр, это самое важное. Я полностью разделяю шаги по решению вопроса Газа, которые предлагает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Это ликвидация ХАМАС и отстранение его от политики. Я уже не говорю о хуситах и так далее. Это ключ ко всему. То, что ХАМАС паразитирует на гуманитарной помощи, это прекрасно знают. И позиция Нетаньяху и Израиля в этом отношении абсолютно верна. До момента того, пока не будут уничтожены Хезболла, ХАМАС и все другие террористические прокси-силы, говорить о каком-то стабильном мире в регионе не получится.

К сожалению, это не понимает Дональд Трамп. Он ломается, как с пошлинами и тарифами, не понимая, что до момента, пока эта проблема существует, говорить о каких-то "ривьерах" в Газе может только тот, кто отмечается в энциклопедии дураков. Ибо это вечная война, если позволять продолжать существовать этим террористическим силам.

Если Иран остается как стабильный игрок в его нынешней политической ориентации, суть которой заключается в уничтожении Израиля, то здесь ничего ты не сможешь поделать. Пока Трамп развлекается, Иран ищет способ, как оснастить Хезболлу и ХАМАС оружием. В этой ситуации ключевая роль принадлежит Сирии. Если сейчас новая власть этой страны останется без помощи, то Иран возобновит свое влияние в Сирии, что означает, что он найдет путь помощи своим прокси-силам в регионе. Но, извините, это сложная задача для такого интеллектуала, как Дональд Трамп. Он не может все эти вещи соединить между собой, а понимающим людям он хода не дает. Дональд Трамп ни с кем не хочет работать, ни с Европой, ни с ООН, а для того чтобы ситуацию контролировать в Иране, нужно МАГАТЭ. Вы слышали, что Дональд Трамп сказал, что МАГАТЭ должно работать там и так далее? Нет, он не будет прибегать к этому.

Благодаря действиям предыдущей администрации президента США вместе с Европой и Израилем, Ирану удалось остановить. Эта коалиция отработала очень хорошо. Сейчас на самом деле, если бы Дональд Трамп вместе с европейцами возобновил эту коалицию, подключил бы Китай, то Иран можно было поставить на место. Ибо Китай – уникальный инструмент, которому ядерный сосед в виде Ирана не нужен. Но, как вы понимаете, в нынешней ситуации вовлечь Китай в этот процесс США не смогут.

– В нынешней ситуации, когда Трамп фактически лишает США роли лидера демократического мира, возможно ли появление нового? К примеру, Канада заявила, что может стать мировым лидером вместо США. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. Канадский премьер отметил, что попытается собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам.

– Марк Карни очень сильная фигура из мира Бильдербергского клуба. Некоторые собрания называют мировым правительством, некоторые просто конференцией тех, кто влияет на развитие событий в мире. Но Карни является очень влиятельной фигурой в мире. Однако следует понимать, что появление нового лидера в демократическом мире будет связано с теми, насколько глубоко упадут Соединенные Штаты Америки. Это определяющий момент.

Среди тех, кто видит себя лидером, на первом месте, безусловно, Великобритания. И могу вас заверить, если бы случилось так, что во главе Великобритании стояло не лейбористское правительство, а консерваторы, это уже раскрутилось бы на всю катушку. То есть, у лейбористов нет этого плана восстановить британское влияние в мире, восстановить то, что можно назвать современной имперской политикой. Лейбористы сосредоточены на себе, на внутренней ситуации, поэтому они ресурс тратят на совсем другое.

Может ли эту роль сыграть Канада? Собственно, Канада, если брать финансовый мир, она и так играет ключевую роль. Там есть центр, осуществляющий координацию "большой семерки". К тому же Карни очень сильная фигура. Скажу очень просто, на нем, где сядут американцы, там и слезут. Это не та фигура, которую Дональд Трамп способен каким-то образом потрясти. Ему совершенно неважно, что кто-то там звонят из Вашингтона. Поэтому, безусловно, Канада может в этом отношении играть серьезную роль.

– За событиями вокруг торговой мировой войны, которую начал Дональд Трамп, тема войны в Украине однажды отошла на второй план. Однако есть интересные заявления от Государственного департамента США, которые сводятся к главному – Штаты "не долго будут проявлять терпение", если переговоры по мирному урегулированию войны в Украине будут намеренно затягиваться.

– Пока действует американская система, мы будем получать подобные заявления, но как только дон Трамп включится снова в дело, то сразу же побежит к кремлевскому фюреру. Совершенно правильно указывает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на то, что Трамп видит себя, Путина и Си Цзиньпина некоторыми тремя боссами мафии. К сожалению, сегодня президент США личностные отношения выдает за отношения между государствами. Он не понимает, что такое отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Он строит диалог с боссом русской или китайской мафии от американской. До того момента, пока Трамп не вмешивается в ситуацию, мы можем слышать подобные вещи. Мы будем иметь даже определенную помощь, но как только он погрузится в тему, снова будем иметь проблемы. Перелом будет, когда система выбросит Дональда Трампа. Или из-за импичмента, или из-за протестов людей. Вот тогда можно будет о чем-нибудь говорить.