Пентагон заключил рекордный контракт на поставку ракет к комплексам Patriot: что известно

Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем Patriot. Соглашение позволяет ускорить производство и обеспечить поставки рекордного количества проверенных в боевых условиях перехватчиков для американских и союзных сил в текущем году.

Видео дня

Детали сообщили на сайте компании. Там отметили, что сотрудничество открывает возможность для беспрецедентных объемов поставок боеприпасов в поддержку американских военных и союзников.

Контракт позволит резко увеличить выпуск ракет PAC-3 MSE

Сообщается, что контракт на модернизацию и ускорение производства ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) был заключен после семилетнего соглашения с Министерством обороны США по более чем трехкратному увеличению годовых объемов производства.

"Мы срочно отвечаем на призыв нации и сотрудничаем с Министерством промышленности, чтобы ускорить производство PAC-3 MSE быстрее, чем когда-либо прежде. Наши инвестиции в наши объекты, рабочую силу и цепь поставок гарантируют, что мы можем выполнять продукцию масштабно и быстро. Имея правильные инструменты, проверенные процессы и квалифицированных сотрудников, мы имеем возможность поставить рекордное количество боеприпасов в поддержку военных и наших союзников", – сказал президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл.

Отмечается, что PAC-3 MSE является ключевым элементом системы перехвата ракет средней и большой дальности армии США и составляет основу противовоздушной обороны Вашингтона и его союзников.

Ракеты к Patriot остаются критически важными для ПВО Украины

Стоит отметить, что эти ракеты важны и для защиты украинского неба от российских обстрелов. В недавнем интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке усиливает беспокойство Киева относительно возможного сокращения американской поддержки.

Он объяснил это изменением глобальных приоритетов Вашингтона, из-за чего Украина уже готовится к потенциальному уменьшению поставок критически важных ракет ПВО Patriot.

По словам украинского лидера, наибольшее беспокойство вызывает именно нехватка ракет Patriot, которые необходимы для перехвата российских баллистических целей, поскольку эффективной альтернативы этой системе Украина пока не имеет.

Напомним, ранее минобороны США договорилось с компанией Boeing о существенном расширении производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков системы Patriot. Речь идет о головках самонаведения PAC-3 MSE, производство которых планируют увеличить втрое. Такое решение должно усилить поставки критически важного вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон попросил Конгресс США разрешить перераспределить около 1,5 млрд долларов на закупку перехватчиков ракет у компаний Lockheed Martin и RTX. Инициатива появилась в марте на фоне активного использования боеприпасов во время войны на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!