Павел и Бабиш договорились согласовывать публичные заявления о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел в связи с антиукраинской новогодней речью спикера Палаты депутатов Томио Окамуры призвал чиновников согласовывать публичные заявления по внешней политике и политике безопасности. Он вместе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем договорились наладить координацию и взаимное информирование в этих вопросах, в частности, относительно войны в Украине.

Об этом шла речь во время традиционного новогоднего обеда 7 января президента Республики с премьер-министром, сообщил портал Pražský hrad. Павел и Бабиш обсудили рамки взаимного сотрудничества и координации.

В частности, Петр Павел поднял вопрос позиции правительства в отношении российской агрессии в Украине в связи со словами спикера Палаты представителей Томио Окамуры. Он отметил необходимость согласования публичных заявлений таким образом, чтобы они соответствовали приоритетам внешней политики страны и обязательствам, которые Чехия имеет перед своими партнерами и союзниками.

"Президент и премьер-министр договорились наладить координацию и взаимное информирование во внешней политике и политике безопасности, а также координировать зарубежные поездки", — заявили в Администрации президента Чехии.

Что предшествовало

В своей новогодней речи спикер парламента Чехии Томио Окамура, который возглавляет ультраправую партию "Свобода и прямая демократия", резко выступил против предоставления оружия Украине и заявил о "хунте Зеленского". По его словам, оружие нельзя отправлять для "поддержки абсолютно бессмысленной войны". Вооружение стоит деньги, которые разворовывают "украинские воры из хунты Зеленского".

В ответ на эти заявления, оппозиционные партии Чехии заявили о намерении инициировать отставку спикера парламента Томио Окамуры. Оппозиция считает его слова неприемлемыми и вредящими международному имиджу Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, более 40 тысяч чехов подписали письмо с извинениями за антиукраинские заявления Томио Окамуры. Авторы отметили, что заявления спикера парламента не отражают истинную позицию чешского общества.

