Patriot работал в режиме "пулемета", но баллистика все равно проскочила: стали известны последствия удара Ирана по Иордании

Несмотря на то, что американцы отражали иранские баллистические ракеты с помощью дефицитных ракет PAC-3 из комплексов Patriot, которые работали в режиме "пулемета" во время удара по авиабазе США "Муваффак-Салти" в Иордании, часть иранских ракет всё же достигла своих целей. В результате атаки были повреждены восемь истребителей F-15 и один штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Видео дня

Об этом сообщил военный портал Defense Express, анализируя последствия ночной атаки Ирана 8–9 сентября.

Судя по имеющимся видеозаписям, американские военные могли применить не менее 60 противоракет PAC-3, а отдельные источники называют цифру до 100 таких ракет, однако полностью отразить удар не удалось.

На одну баллистическую ракету уходило не менее трёх PAC-3

В ночь с 8 на 9 сентября Иран нанес массированный удар по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании, задействовав около 20 баллистических ракет. Для их перехвата американские военные применили зенитно-ракетные комплексы Patriot с дефицитными ракетами PAC-3.

Судя по обнародованным видео, во время отражения атаки было запущено не менее 60 противоракет PAC-3 MSE или CRI. В отдельных сообщениях фигурирует и значительно более высокая оценка — около 100 противоракет.

Таким образом, даже по минимальной оценке,на каждую иранскую баллистическую ракету в среднем приходилось не менее трех ракет-перехватчиков. В то же время полностью закрыть небо над авиабазой не удалось.

По оценке Defense Express, из примерно 20 запущенных Ираном баллистических ракет американские средства ПВО перехватили 18. Ранее официальные источники заявляли, что две ракеты, которые не были сбиты, якобы упали, не достигнув цели.

Однако последующая информация свидетельствует, что по крайней мере часть иранского удара всё же нанесла ущерб авиабазе.

Повреждены восемь F-15 и один A-10

Как сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, в результате атаки были повреждены восемь тяжёлых истребителей F-15. Ещё один удар пришёлся на A-10 Thunderbolt II.

При этом повреждения F-15 оказались незначительными. По данным источников, самолеты удалось достаточно быстро восстановить, и они уже вернулись в боеготовное состояние.

С A-10 ситуация гораздо серьезнее – у штурмовика фактически не осталось одного крыла. Для самолета такого возраста подобные повреждения, скорее всего, означают окончательный списание.

A-10 Thunderbolt II находится на вооружении США уже много десятилетий, и американские военные уже давно планируют постепенный отказ от этих штурмовиков. Поэтому восстанавливать этот "летающий раритет" без крыла, очевидно, уже никто не будет.

Что попало по самолетам

На данный момент нет опубликованных фотографий поврежденных самолетов или спутниковых снимков авиабазы, которые позволили бы независимо оценить масштабы удара. Учитывая, сколько самолетов одновременно было повреждено, поражение могло пришелся на место их базирования.

При этом остается неясным, что именно вызвало повреждения. Если F-15 действительно получили лишь незначительные повреждения и были быстро возвращены в строй, это может не вполне соответствовать последствиям прямого попадания полноценной баллистической ракеты.

Одним из возможных объяснений называют попадание обломков сбитых ракет. Другой вариант — на стоянку попали суббоеприпасы из кассетной баллистической ракеты, применение которых можно было увидеть на обнародованных видео.

Как сообщал OBOZ.UA:

США израсходовали на Иран почти все запасы высокоточных дальнобойных ракет. Полностью восстановить ракетный арсенал американцам удастся только к 2030 году.

Только за первые две недели операции против Ирана США исчерпали годовые запасы стратегического вооружения и боеприпасов, в частности дальнобойных ракет. Чрезмерное сокращение вооружений особенно сказалось на крылатых ракетах "Томагавк". Значительная часть этих боеприпасов использовалась для перехвата баллистических ракет и дронов во время активной фазы конфликта с Ираном.

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