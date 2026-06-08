Отключение света, наводнение и взлом банковской системы: украинцы сыграли роль России и чуть не победили НАТО в масштабных учениях – FT

В Польше состоялись масштабные трехдневные учения НАТО по кибербезопасности, во время которых украинские специалисты впервые выступили в роли условного "противника". В симуляции они воспроизводили тактики, подобные российским дезинформационным кампаниям и гибридным атакам.

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Результаты учений показали, что условный сценарий мог бы создать серьезные вызовы даже для Альянса. Об этом пишет Financial Times.

Как проходили учения

Учения проходили в городе Быдгощ (Польша) на базе Совместного центра анализа, обучения и образования НАТО–Украина (JATEC). В симуляции была смоделирована вымышленная страна Перанца, которая подверглась серии кризисов в результате кибератак со стороны авторитарного соседа Карти.

Сценарий включал три основных этапа: масштабное отключение электроэнергии, сильное наводнение и взлом банковской системы. Украинская команда выполняла роль "Карти", тогда как подразделения НАТО защищали условную Перанцу.

Информационная война и роль искусственного интеллекта

Во время симуляции украинская сторона активно использовала искусственный интеллект для создания информационных кампаний в соцсетях. В сообщениях продвигалась критика правительства Перанцы и параллельно формировался нарратив о готовности "Карте" оказать помощь.

Одно из сообщений звучало так: "Перанца не может помочь, но Карти может". Параллельно команда НАТО призывала население к единству и предупреждала о рисках мародерства и социальной нестабильности.

Оценка результатов и выводы жюри

Жюри, в состав которого входили ученые и эксперты по дезинформации, оценило результаты как очень близкие. Условная сторона "Карте" проиграла лишь с небольшой разницей в двух сценариях, что подчеркнуло эффективность ее тактики.

Эксперты отметили, что украинская команда действовала быстро, креативно и демонстрировала сильные навыки работы с AI-инструментами.

Реакция НАТО и украинских участников

Директор Центра цифровизации Бундесвера, подполковник Ивонн Реттер, отметила, что украинцы показали высокую эффективность в работе с информационными операциями.

"Украинцы имеют очень реалистичное представление о том, как работают и общаются оппоненты. В этом плане мы можем у них поучиться", – сказала она.

В то же время жюри отметило, что команда не всегда придерживалась единой информационной линии. В ответ украинский участник симуляции отметил, что в реальной войне нарративы меняются ежедневно.

Роль JATEC и значение для Украины

В НАТО подчеркивают, что JATEC является ключевой площадкой для обмена опытом между Украиной и Альянсом. Украинские военные, которые участвуют в работе центра, делятся практиками применения дронов, радиоэлектронной борьбы и децентрализованного управления подразделениями.

Взамен Украина получает доступ к технологическим и аналитическим возможностям НАТО, что ускоряет оперативную совместимость сторон.

Ограничения симуляции

Отдельные эксперты отмечают, что такие учебные модели не могут полностью воспроизвести реальные боевые и психологические условия войны. Они остаются инструментом тренировки, но не заменяют опыт реального конфликта.

Несмотря на это, в НАТО признают, что подобные симуляции позволяют лучше подготовиться к современным гибридным угрозам.

"Игра на самом деле не погружает нас в реальные условия, с которыми могут столкнуться украинцы. В военное время все очень эмоционально, происходит драматическое и экзистенциальное взаимодействие", - отметил исследователь когнитивной войны Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Александру Фотеску, сравнив симуляцию со "сценарием, разработанным скорее для практики".

Как сообщал OBOZ.UA, в мае прошлого года во время учений в Эстонии небольшая группа украинских операторов БПЛА разгромила условного противника из подразделений НАТО. Одержать победу удалось за день.

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