Украинские бойцы рассказали, как победили военных НАТО на учениях. Фото

В мае прошлого года, во время учений в Эстонии, небольшая группа украинских операторов БПЛА разгромила условного противника из подразделений НАТО. Одержать победу удалось за день.

Подробностями удачных маневров поделились бойцы 412-й бригады Nemesis и 427-й бригады Rarog, которые входили в состав украинской команды.

В учениях "Hedgehog-2025" приняли участие более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО и Украины. В состав украинской команды вошли операторы бомберов 412 бригады Nemesis, экипажи FPV-дронов 427 бригады Rarog, операторы FPV Интернационального легиона ГУР, а также представители системы ситуационной осведомленности Delta.

По одному из сценариев многотысячная боевая группа НАТО вела наступление, в это время украинские экипажи БПЛА действовали на стороне условного противника. Они выполняли задачи по поражению и уничтожению сил противника, минировали логистические маршруты и доставляли грузы дружественным подразделениям.

Как рассказал боец 412 бригады Nemesis с позывным Ник, украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массированному применению различных типов беспилотных комплексов. По его словам, в соответствии с указаниями, боеприпасы умышленно сбрасывали рядом с целями, чтобы не травмировать участников.

Украинские военные отметили ряд ошибок коллег из Альянса. В частности, наши бойцы обратили внимание на перемещение техники большими колоннами, отсутствие надлежащей маскировки, игнорирование укрытий пехотой во время приближения БПЛА, также заметили, что группа НАТО не проверяла маршруты на наличие мин.

По словам участников, военнослужащие стран НАТО с интересом наблюдали за работой украинских подразделений. Один из командующих учений заявил, что украинские экипажи зарекомендовали себя положительно и имеют хорошую репутацию.

"Учения показали, что реалии современной войны диктуют новые правила, к которым наши партнеры не совсем готовы. Тактика механизированных штурмов с большим количеством техники уже не актуальна. И каждый, кто находится на поле боя, должен понимать, что сейчас основная угроза идет с неба. Обратную связь и свои комментарии мы партнерам предоставили", – поделился Ник.

Напомним, учения НАТО в Эстонии, имитировавшие интенсивные боевые действия с массовым применением дронов, выявили серьезные тактические пробелы Альянса. По оценкам участников и наблюдателей, результаты были настолько неутешительными, что их назвали "шокирующими".

