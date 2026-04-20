Отец убил детей после развода с женой: выяснились ужасные детали стрельбы в США

Смертельную стрельбу в городе Шривпорт (Луизиана, США) 20 апреля устроил 31-летний Шамар Элкинс, местный житель, которого в 2019 году уже арестовывали из-за дела, связанного с огнестрельным оружием. Он убил семерых собственных детей и еще одного соседского мальчика, ранил свою жену (маму погибших малышей) и еще одну женщину.

Ранее жена стрелка подала заявление о разводе, и знакомые говорят, что Элкинс сложно переживал разрыв. Как пишет Washington Post, мужчина напал на семью утром в воскресенье. Инцидент стал самым смертоносным среди массовых расстрелов в Соединенных Штатах за последние два года.

Что известно о Шамаре Элкинсе и его преступлении

Американец лишил жизни детей, которым было от 1 до 14 лет. Также огнестрельные ранения получили две женщины.

По данным полиции, Элкинс с августа 2013 по август 2020-го служил в Национальной гвардии Луизианы. Участия в боевых операциях он не принимал, уволился в звании рядового.

Трой Браун, родственник и сосед стрелка, рассказал журналистам, что Элкинс и его жена разводились. В субботу, когда они виделись в последний раз, Элкинс вел себя нормально, но во время разговора о распаде брака был очень расстроенным.

Нападающий, кроме собственных детей, застрелил также 10-летнего сына Троя Брауна. "Я не знал, что у него есть пистолет", – сказал отец погибшего мальчика об Элкинсе. "Если бы я знал, что в доме есть пистолет, я бы его выбросил", – добавил он.

Известно, что у злоумышленника остались трое детей от другой женщины, которая проживала неподалеку.

Правоохранители сообщили, что стрельба произошла в двух жилых домах. Затем Элкинс угнал машину и пытался скрыться. Его ликвидировали во время погони в соседнем Босьер-Сити.

"Стрельба была полностью бытовым инцидентом", – заявили в полиции.

Как писал OBOZ.UA:

– На место стрельбы в Шривпорте копы приехали после сообщения о домашнем конфликте. Представитель полиции Кристофер Борделон описал место инцидента как "масштабную сцену преступления", охватывающую несколько домов.

