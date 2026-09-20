От атомной энергетики до пропаганды: Россия и Иран разработали многолетний план противодействия санкциям – Fox News

Москва и Тегеран углубляют свои связи, и это сотрудничество выходит далеко за рамки обычной торговли. Непубличный документ правительства РФ свидетельствует, что Российская Федерация и Исламская Республика вместе разрабатывали альтернативные финансовые каналы, производили запчасти для самолетов, реализовывали крупные энергетические проекты, развивали атомную отрасль и новые транспортные маршруты, тянущиеся к Персидскому заливу.

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С русскоязычным документом, имеющим гриф "Для служебного пользования", ознакомилось прореспубликанское издание Fox News. "План сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран на 2024–2026 годы" состоит из 44 страниц и был одобрен Москвой 2 сентября 2024-го.

В нем описывается ряд конкретных проектов, ответственность за их реализацию возлагается на министерства, ведомства и госкомпании, а сроки выполнения установлены до конца 2026 года.

Документ был издан до начала войны США и Израиля против Ирана, то есть доподлинно неизвестно, какие проекты остаются активными или как конфликт мог изменить планы Кремля.

"Независимый анализ русскоязычного документа, а также последующая публичная отчетность показывают, что ряд инициатив, описанных в дорожной карте, впоследствии был продвинут или воплощен в жизнь", – обратили внимание журналисты.

Москва и Тегеран совместно разрабатывают планы обхода санкций

Кэти Коркия, аналитик программы "Россия" Фонда защиты демократии, ознакомилась с этими материалами. Она считает, что значение заключается не столько в отдельных проектах, сколько в общей архитектуре отношений двух государств.

"Дорожная карта не является чем-то новым: люди, внимательно следящие за отношениями России и Ирана, увидят много примеров сотрудничества между двумя странами, которое было открытым на протяжении многих лет. Что более показательно, так это архитектура отношений, которую Москва пытается построить", – сказала Коркия.

Она имеет в виду финансовые, транспортные, инвестиционные, военные и другие меры, направленные на снижение уязвимости перед санкциями Запада.

Источник в европейской разведке, ознакомившийся с материалами, отметил, что это закрытые "инструкции" высокого уровня, иллюстрирующие всестороннее сотрудничество. "Это также стратегически важная, деликатная и очень политизированная тема, сосредоточенная на таких сферах, как ядерные программы, торговля энергией и финоперации, направленные на обход санкций США", – заявил неназванный собеседник.

Американский чиновник прокомментировал для Fox News финансовые положения "Плана сотрудничества". Он утверждает, что экономические ограничения Соединенных Штатов "серьезно изолировали Россию и Иран от международной финансовой системы". Чиновник добавил, что его "не удивляют" усилия этих стран по разработке альтернативных финансовых каналов и других схем уклонения от санкций. Он заверил, что Вашингтон "внимательно следит" за такими попытками.

В тексте документа не используется фраза "обход санкций". В то же время в нем есть неоднократные призывы к более активному использованию национальных валют, независимых финансовых каналов и мер по противодействию "односторонним ограничительным мерам".

"Особенно интересно, что дорожная карта выходит за рамки практических способов обхода санкций и включает усилия по построению интеллектуальной и дипломатической кампании против самих санкций", – добавила Кэти Коркия.

Военная сфера также включена в "План сотрудничества"

В документе говорится о помощи России в налаживании производства в Иране отдельных деталей и компонентов для российских самолетов.

Российским властям было поручено:

определить, какие детали самолетов можно ремонтировать и выпускать в Исламской Республике;

выбрать иранские компании, способные выполнить такую работу;

сертифицировать выбранные объекты через "Росавиацию" и заключить соответствующие соглашения.

В дорожной карте установлен конечный срок для соглашения о локализованном производстве – 31 марта 2026 года, а также целевой срок для запуска производства прототипов – 31 декабря 2026 года.

"Публичные данные действительно свидетельствуют о том, что авиационное сотрудничество продвинулось в соответствующей сфере технического обслуживания воздушных судов", – заявили в Fox News.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В этом году Иран обратился к РФ с просьбой предоставить современные беспилотники типа "Герань" для возможного использования в войне против США и Израиля.

– Госсек США Марко Рубио посоветовал диктатору Владимиру Путину переключиться с Ирана на российские проблемы, которые создает его война против Украины.

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