"У России своих дел хватает": Рубио намекнул Путину переключиться с Ирана на проблемы, которые создает ему Украина

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался по поводу сотрудничества Ирана с Россией и вмешательства Москвы в войну между Вашингтоном и Тегераном. Он намекнул, что диктатору Владимиру Путину лучше было бы переключиться на те проблемы, которые создает его стране война против Украины.

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В частности, дипломат упомянул о влиянии украинских атак на экономику государства-агрессора РФ. Об этом Рубио сказал в эфире программы Fox News "Шоу Брайана Килмида".

"В случае с Ираном мы не разделяем взглядов россиян и российской системы на ситуацию. Знаете, очевидно, что у России много дел с Украиной. И эти усилия там", — заявил он.

"У России, знаете, и у Путина есть свой собственный набор проблем, которые, я думаю, занимают большую часть его времени и внимания, а именно война в Украине и, честно говоря, влияние этих украинских ударов на российскую экономику в сочетании с санкциями..." – добавил Рубио.

Комментируя сотрудничество России и Ирана в военной сфере, госсекретарь отметил, что "ничто из того, что кто-то предоставляет Ирану", никоим образом не препятствует способности американцев действовать в необходимых случаях для защиты Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ писали, что с начала войны на Ближнем Востоке Иран несколько раз атаковал с помощью беспилотников объекты ЦРУ в Персидском заливе. Эти удары могли происходить при участии страны-агрессора России.

Аналитики США проверяют возможную помощь РФ в этих ударах. Речь идет как о возможной передаче данных о целях, так и о предоставлении иранцам современных технологий беспилотников

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