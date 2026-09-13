Иран обратился к России с просьбой предоставить "Герань" для использования в войне с США и Израилем – FT

В этом годуИран обратился к России с просьбой предоставить современные беспилотники типа "Герань" для возможного использования в войне против США и Израиля. Между тем Россия в последние недели все активнее применяет новые реактивные "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения ударов по украинским городам.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников в сфере безопасности и человека, близкого к Кремлю. По данным издания, новые российские дроны значительно чаще прорывают украинскую противовоздушную оборону, чем их предшественники с винтовыми двигателями.

Новые возможности дронов

FT отмечает, что Россия с конца августа почти непрерывно запускает реактивные беспилотники по Украине. Массовое применение таких дронов приблизило Киев к реалиям прифронтовых городов, где удары наносятся не только ночью, но и днем.

По данным Воздушных сил Украины, в августе Россия запустила рекордные 2800 беспилотников. Активизация атак произошла на фоне украинской кампании дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и коммерческим складам.

Новые атаки уже имели последствия для столицы. Один из российских беспилотников попал в штаб-квартиру Службы безопасности Украины. Это был первый прямой удар дроном по правительственному зданию в Киеве.

Еще один беспилотник, по данным FT, едва не попал в самолет президента Украины Владимира Зеленского перед его вылетом из Молдовы. Сотни других дронов атаковали склады и украинские порты.

Развитие "Гераней"

Как пишет FT, "Герань" представляет собой российскую модернизированную версию беспилотников Shahed, разработанных в Иране. Россия начала их производство в 2023 году.

Первое поколение – "Герань-1" – может нести боевую часть массой до 20 кг и развивать скорость до 185 км/ч. В свою очередь, реактивная "Герань-5", которую Россия, по сообщениям, впервые применила в январе 2026 года, способна развивать скорость до 600 км/ч.

Она может нести 90-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 км. "Герань-4" представляет собой более аэродинамичную версию предыдущей конструкции, тогда как "Герань-5" получила новую конструкцию, более близкую к крылатой ракете.

Изменения коснулись не только скорости и конструкции. По данным FT, старые модели имели относительно простые системы наведения, а новые получили тепловизионные камеры, системы наведения с использованием искусственного интеллекта, российские антенны для противодействия глушению и китайские модемы для mesh-сетей.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов рассказал FT, что оператор может управлять дроном на высоте от 2 до 5 км, обнаружить цель и зафиксировать её камерой. После этого беспилотник автоматически атакует объект.

По его словам, почти все реактивные дроны, которые сейчас атакуют Украину, оснащены такими камерами.

Сложнее сбивать

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украина сейчас перехватывает около 60% реактивных беспилотников. Для сравнения: эффективность перехвата других версий "Гераней" обычно составляет от 90% до 95%.

По словам Игната, последние атаки вынудили Украину очень интенсивно задействовать истребители. Некоторые пилоты сбивают беспилотники огнем из бортовых пушек, что является опасным маневром.

Украина также сталкивается с дефицитом современных зенитных ракет. Это, как отмечает FT, делает страну уязвимой для ударов баллистическими ракетами.

Массовое применение новых моделей стало неожиданностью для украинских чиновников и производителей. Они ожидали, что Россия сосредоточится на менее мощной "Герани-3", которая развивает скорость около 300 км/ч.

Представитель украинской компании Wild Hornets рассказал FT, что предсказать развитие этих планов было сложно. Компания завершает разработку нового дрона-перехватчика для борьбы с реактивными беспилотниками и планирует в ближайшее время начать его массовое производство.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что 67 украинских компаний работают над способами уничтожения новых "Гераней".

От дронов к ракетам

Военный аналитик Конрад Музыка, директор польской аналитической группы Rochan Consulting, назвал развитие российских беспилотников "превращением в крылатые ракеты".

Новые аппараты летают на таких скоростях и высотах, что граница между беспилотником и крылатой ракетой становится менее чёткой.

Музыка предположил, что впоследствии такие дроны могут получить технологии малозаметности. В то же время это сделает их более дорогостоящими в производстве и применении, но также затруднит их уничтожение.

Новые модели стоят дороже и их сложнее запускать, чем предыдущие "Герани". Однако они все равно остаются дешевле крылатых ракет "Калибр" и Х-101, которые Россия применяет против Украины с 2022 года.

Россия использует новые дроны вместе с недорогими крылатыми ракетами"Бандероль" в кампании против складов, логистических центров и украинских портов Черного моря.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что в начале сентября одна из "Бандеролей" летела в направлении Одессы всего в 20 метрах над поверхностью моря.

Производство беспилотников

FT отмечает, что централизованное производство позволило России быстро менять конструкцию дронов, учитывать опыт применения на поле боя и запускать новые модели.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов пояснил, что наладить производство беспилотников значительно проще, чем производить танки. Для этого не требуется дорогостоящее и уникальное оборудование.

По его словам, Россия фактически сократила длительный период испытаний, характерный для разработки военной техники. Изменения сразу внедрялись в производство и проверялись непосредственно на поле боя.

Военный эксперт Александр Степанов заявил, что Россия переходит от дорогостоящего вооружения к массовому производству более точных и универсальных систем, которые можно использовать в ходе комбинированных групповых атак.

Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффман считает, что западные страны могли бы замедлить производство новых "Гераней" и "Бандеролей", ограничив поставки доступных на коммерческом рынке китайских реактивных двигателей.

По его словам, если Россия сохранит нынешние темпы производства и доступ к иностранным технологиям для двигателей, она может быстро стать крупнейшим в мире производителем недорогих крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября Трамп заявил, что не сожалеет об ударах по Ирану. Он утверждает, что у Тегерана "серьезные проблемы" и что если бы ему пришлось во второй раз принимать решение о начале войны с Ираном – он поступил бы точно так же.

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