Остановлены паромы, авиарейсы и поезда: в Греции объявили 24-часовую забастовку

В среду, 9 апреля, в Греции состоялась общенациональная забастовка, которая привела к нарушению работы государственных служб по всей стране. Паромы стояли в портах, авиарейсы были отменены, а общественный транспорт работал лишь частично.

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Об этом сообщает Associated Press. Забастовку объявили профсоюзы – они требуют прекращения долгосрочных мер жесткой экономии, наложенных на Грецию международными кредиторами десять лет назад.

Организаторами 24-часовой забастовки стали два основных профсоюза, охватывающих государственный и частный секторы. Они хотят добиться повышения заработной платы и полного восстановления прав на ведение коллективных переговоров, отмененных в рамках программы международной помощи во время финансового кризиса в Греции.

Тысячи протестующих прошли 9 апреля по центру Афин двумя отдельными демонстрациями – обе завершились мирно.

При этом коммерческие рейсы в Грецию и из Греции, а также между пунктами назначения внутри страны были отменены с полуночи среды до полуночи четверга, а автобусы, троллейбусы, поезда, трамваи и метро в греческой столице работали лишь часть дня.

В настоящее время страна борется с ростом стоимости жизни на фоне опасений, что глобальные финансовые потрясения, вызванные американскими тарифами, могут привести к дальнейшим трудностям.

"Высокая стоимость жизни съедает доходы работников без всякой заботы со стороны правительства", – говорится в заявлении Всеобщей конфедерации работников Греции, главного профсоюза частного сектора. Там добавили, что значительная часть населения страны тратит более 40% своего дохода на жилье и отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта в крупнейших аэропортах Германии состоялась 24-часовая предупредительная забастовка в рамках спора о зарплате. Операторов аэропортов, работников наземных служб и авиационной безопасности выйти на протест призвал немецкий профсоюз Ver.di.

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