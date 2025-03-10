Отменены тысячи рейсов: в 13 крупнейших аэропортах Германии начались забастовки

В понедельник, 10 марта, в крупнейших аэропортах Германии началась 24-часовая предупредительная забастовка в рамках спора о зарплате. Операторов аэропортов, работников наземных служб и авиационной безопасности выйти на протест призвал немецкий профсоюз Ver.di.

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По оценке объединения аэропортов ADV, в результате этих акций будет отменено более 3400 рейсов и пострадают примерно 510 000 пассажиров. Об этом сообщает издание DW.

В профсоюзе объяснили, что забастовки необходимы для "улучшения условий труда примерно 25 000 сотрудников". Он требует повышения заработной платы на 8%, но не менее чем на €350 в месяц, а также увеличения надбавок за тяжелые работы и предоставления сотрудникам аэропортов дополнительных выходных.

Понедельничный протест затронул аэропорты Берлина-Бранденбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.

При этом в Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к забастовке привлекли только сотрудников авиационной безопасности, занятых в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также сервисных службах.

Накануне, 9 марта, в аэропорту Гамбурга прошла неанонсированная забастовка наземного персонала. Представитель аэропорта заявил, что из-зи нее из 144 прилетов и 139 вылетов по расписанию были выполнены лишь 10 утренних рейсов, а остальные отменены. Протест затронул около 40 000 пассажиров, многие из них столкнулись с трудностями, поскольку уже сдали багаж и не могли его вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года гигант авиастроительной индустрии Boeing объявил о сокращении 17 000 рабочих мест – около 10% сотрудников. Причиной массовых увольнений назвали забастовку, которая ударила по финансовому положению компании.

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