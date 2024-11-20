Особый 'сигнал': Трамп вместе с Маском наблюдал за запуском Starship SpaceX – Reuters

Американская компания SpaceX, которой владеет Илон Маск, осуществила запуск корабля Starship в Техасе. Это уже шестой по счету испытательный полет.

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На стартовой площадке компании присутствовал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщило издание Reuters.

Ракетная система длиной около 122 метров стартовала с площадки SpaceX в Бока-Чика. Ее предназначение – высадка астронавтов на Луну и переправка экипажей на Марс. Согласно плану, корабль должен был войти в космос, снизиться и приземлиться.

Одной из целей полета Starship было возвращение ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, запуск двигателя Raptor в космосе, а также проведение серии экспериментов по теплозащите. Отдельно предполагалась отработка маневров для возвращения корабля на Землю с посадкой в акватории Индийского океана.

Беспилотный космический аппарат был направлен на траекторию падения в Индийский океан, а ракета-носитель вернулась на Землю менее чем через семь минут после запуска. Агентство Reuters отмечает, что участие Дональда Трампа в запуске Starship свидетельствует об укреплении его партнерства с Илоном Маском.

Ожидается, что победа Трампа на выборах может способствовать получению Маском поддержки для его компаний, обеспечивая благоприятные условия со стороны властей и укрепляя их общее влияние.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил о назначении Илона Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Там же будет работать и экскандидат в президенты США Вивек Рамасвами, известный рядом антиукраинских заявлений.