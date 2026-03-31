"Оскорбил президента": в Турции начали расследование против лидера оппозиции

Против лидера оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюра Озеля начато уголовное расследование. Его обвиняют в "оскорблении" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает TRT Haber, делом занимается главная прокуратура Анкары. Следователи считают, что высказывания политика на недавнем митинге в городе Кушадасы подпадают под статью 299 Уголовного кодекса Турции. Она касается "оскорбления президента" и предусматривает тюремное заключение.

Кроме этого, правозащитники Эрдогана подали иск в Гражданский суд Анкары о моральном возмещении в размере 500 000 турецких лир (более 11 000 долларов США). Об этом на платформе X (Twitter) сообщил Хюсейн Айдын, адвокат турецкого лидера.

По его словам, Озель допустил "неуместные заявления и необоснованные обвинения в адрес нашего президента".

Что вызвало гнев Реджепа Тайипа Эрдогана

Речь идет о речи Озгюра Озеля, озвученной 29 марта в городе Кушадасы.

Согласно тексту выступления на сайте партии, оппозиционный политик, обращаясь к Эрдогану, сказал: "Вы могли бы войти в историю как премьер-министр и президент, который имел достижения и выигрывал выборы. Даже если бы вы снова баллотировались и проиграли, это было бы честью... Вместо этого вы решили стать лидером хунты, возглавить государственный переворот. Вы будете жить с позором за то, что вы делали на протяжении истории".

Акция "Защита свободы нации" в Кушадасы (провинция Айдын) была организована, чтобы поддержать мэра этого города Омера Гюнеля, члена Республиканской народной партии. Гюнеля арестовали в связи с обвинениями в якобы взяточничестве и растрате средств.

