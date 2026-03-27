Правительство Венгрии обвинило журналиста-расследователя в шпионаже в пользу Украины: разгорелся скандал

Венгерское правительство обвинило журналиста-расследователя Саболча Пани в шпионаже в пользу Украины и передаче чувствительной информации. Сам журналист отвергает обвинения и заявляет, что его деятельность была связана исключительно с журналистским расследованием.

Об этом во время брифинга заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. По его словам, уже обнародованных деталей достаточно для обращения к правоохранителям. Поэтому министр юстиции подал заявление о возможном преступлении.

Сам журналист опроверг обвинения и заявил, что занимался исключительно расследованием контактов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с российской стороной. Он также отметил, что подобные обвинения характерны для авторитарных режимов, упомянув Россию и Беларусь.

Во время того же брифинга представители власти заявили о якобы разоблачении еще двух "украинских шпионов". Речь идет об ИТ-специалистах, связанных с оппозиционной партией "Тиса". В правительстве утверждают, что они проходили подготовку за рубежом, контактировали с украинским посольством и пытались получить оборудование для прослушивания.

Напомним, в Венгрии разгорелся политический скандал после обысков у людей, связанных с оппозиционной партией Тиса. Правоохранители провели следственные действия в отношении двух IT-специалистов, которые сотрудничали с политической силой, в начале июля 2025 года.

