ХАМАС начнет отпускать заложников в понедельник утром – СМИ

В ХАМАС заявили, что начнут освобождать заложников, которые удерживаются в Газе, утром в понедельник, 13 октября. Согласно заключенному между боевиками и Израилем соглашению, ХАМАС должен вернуть 48 пленников – живых и умерших.

Сделать это террористы должны были в течение 72 часов после отвода Армии обороны Израиля в Газе, отсчет времени стартовал в 12:00 субботы, 11 октября. Об этом пишет издание Нaaretz.

Что известно

О начале освобождения заложников в понедельник утром СМИ сообщил высокопоставленный чиновник ХАМАСа.

"Согласно условиям соглашения президента США Дональда Трампа, ХАМАС должен передать всех 48 заложников – живых и умерших – в течение 72 часов после вывода Армии обороны Израиля к "желтой линии" внутри сектора Газа, то есть до 12:00 понедельника", – указано в материале Нaaretz.

Издание добавляет, что координатор по делам заложников и пропавших без вести лиц Гал Гирш также сообщил семьям похищенных, что, по оценкам израильских чиновников, процесс освобождения начнется в понедельник утром.

"По состоянию на 12:00 субботы начался 72-часовой отсчет согласно договору. В этих рамках нам будут переданы живые заложники, и мы ожидаем, что нам вернут останки", – отметил он.

Гирш добавил, что Израиль завершил подготовку к встрече пленников.

Трамп летит на Ближний Восток

Тем временем Трамп собрался на Ближний Восток. Согласно обнародованному Белым домом расписанию президента США, в воскресенье, 12 октября, он вылетит в Тель-Авив: вылет назначен на 15:30 по Вашингтону (22:30 по киевскому времени).

В Израиль он прибудет в понедельник в 09:20 по местному времени.

В Тель-Авиве Трамп встретится с руководством Израиля, с семьями заложников, а также, как ожидается, выступит в Кнессете.

В 13:30 того же дня президент США отправится из Израиля в египетский Шарм-эш-Шейх. Там он примет участие в церемонии формального утверждения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

После этого глава Белого дома вернется в Вашингтон.

Как писал OBOZ.UA, 9 октября Трамп объявил о конце войны между Израилем и ХАМАС. В частности, подчеркнул президент США, удалось договориться об освобождении заложников, которых боевики удерживают уже два года.

Это заявление прозвучало после появления информации, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

В тот же день ХАМАС объявил о завершении войны с Израилем, а с 10 октября соглашение о прекращении огня вступило в силу.

