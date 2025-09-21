Опасные находки грибников: в Польше обнаружили еще два объекта, похожие на дроны

В воскресенье, 21 сентября, на территории Польши нашли еще два объекта похожие на беспилотники. В частности, обломки вероятных БПЛА обнаружили грибники в населенном пункте Водине.

Видео дня

Об этом сообщили в Управлении полиции Мазовецкого воеводства в соцсети Х. Все соответствующие службы уже обеспечили охрану на месте происшествия.

Что известно

"Сегодня около 9 часов в г. Водине в Седлецком районе в лесу на участке длиной несколько десятков метров, примерно в 1 км от застройки, грибники обнаружили части объекта, похожего на дрон", – говорится в сообщении.

Известно, что полицейские на месте находки обеспечили охрану объекта. Кроме того, были проинформированы и другие службы, в частности военная жандармерия и прокурор из районной прокуратуры в Седлецком районе.

Напомним, в ночь на 10 сентября часть российских дронов во время массированной атаки на Украину зашла на территорию Польши. В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, а по целям работала авиация Польши и партнеров. В результате, над страной было сбито четыре дрона, а всего в воздушное пространство Польши вторглось 19 БПЛА.

Известно, что обломки БПЛА повредили жилой дом и авто в городе Вырыки-Воля Володавского повета Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной налет российских дронов на Польшу, опубликовав сообщение.

"Что там с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот оно, началось!". Однако впоследствии он придумал новую версию появления российских БПЛА в Польше и заявил, что "это могла быть ошибка".

