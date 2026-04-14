'ООН нуждается в изменениях': Каллас обратила внимание на неспособность Совбеза решать конфликты

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила на заседании Совета Безопасности ООН и заявила о необходимости изменений в работе организации. Она сделала это во время ежегодного обсуждения сотрудничества между Европейским Союзом и ООН, отметив проблемы с реагированием на современные конфликты.

Позицию Каллас публикует официальный сайт Европейской службы внешних дел (EEAS). Она прямо заявила, что организация остается ключевой для поддержания мира, но требует адаптации к новым вызовам.

"Европейский Союз разделяет убеждение, что ООН должна обратить внимание на необходимость предотвращения войн", – сказала дипломат.

Критика Совбеза

Каллас подчеркнула, что Европейский Союз продолжает верить в потенциал ООН, но признает сложность изменений. По ее словам, реформы не происходят быстро и требуют длительных переговоров и компромиссов.

"Мы знаем, что это не делается быстро. Это предполагает вдумчивое выслушивание, переговоры, политические компромиссы и здоровую дозу скромности", – отметила она.

В то же время дипломат обратила внимание на системную проблему Совета Безопасности. Речь идет, в частности, о частом использовании права вето, которое фактически блокирует принятие решений. "Рекордное количество применения права вето в 2024 году свидетельствует о том, что этот орган имеет проблемы с решением конфликтов", – сказала Каллас.

Она добавила, что критика ООН в этом контексте понятна. И, если честно, звучит это достаточно прямо – без дипломатических обходных формулировок, которые часто можно услышать на таких встречах.

Ответственность и право

Каллас отдельно отметила вопрос ответственности за нарушение международного права. Она подчеркнула, что сами нормы работают только тогда, когда государства готовы их соблюдать и обеспечивать выполнение. "Международное право эффективно настолько, насколько мы готовы его таким сделать", – заявила она.

По ее словам, именно по этой причине Европейский Союз поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Она пояснила, что без привлечения к ответственности руководства государства невозможно остановить дальнейшие преступления.

"Без преступления агрессии, которое является преступлением руководства государства, не было бы и военных преступлений. Без ответственности лидеров военные преступления будут продолжать совершаться", – подчеркнула Каллас.

Она также отметила, что Совет Безопасности ООН имеет особую роль в обеспечении соблюдения правил. Главная мысль звучит довольно четко – безнаказанность прямо подрывает саму идею безопасности.

"В мире безнаказанности не может быть безопасности", – подчеркнула дипломат.

Нарушение правил

Каллас обратила внимание на то, что международное право определяет четкие рамки применения силы – это самооборона или мандат Совета Безопасности. Но, по ее словам, эти правила все чаще игнорируются.

Она признала, что сейчас в мире наблюдается тенденция к безнаказанному нарушению установленных норм. "На сегодня правила нарушаются безнаказанно", – сказала она, добавив, что это создает дополнительные риски для глобальной безопасности.

В этом контексте Каллас приветствовала инициативы, направленные на ограничение злоупотребления правом вето в Совете Безопасности. Речь идет о попытках сделать этот механизм более ответственным, хотя, как она дала понять, процесс движется медленно.

Роль Европы

В конце выступления Каллас отметила роль Европейского Союза в укреплении международного порядка. Она отметила, что страны все чаще ищут партнеров, которые способны действовать последовательно и предсказуемо.

"Когда страны ищут надежных, принципиальных партнеров для укрепления альянсов, защиты международного права и продвижения многосторонности, они все чаще обращаются к Европейскому Союзу", – сказала она.

По ее словам, Европа может стать частью решения в ситуации, когда глобальная система переживает сложный период. ЕС видит себя активным игроком в реформировании международных институтов.

